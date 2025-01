Inter-Monaco: probabili formazioni, orario e dove vedere la diretta

Questa sera, mercoledì 29 gennaio 2025, alle ore 21:00, lo Stadio San Siro di Milano ospiterà l’attesa sfida di UEFA Champions League tra Inter e Monaco. Per i nerazzurri, guidati da Simone Inzaghi, basterà un pareggio per assicurarsi l’accesso diretto agli ottavi di finale, evitando così gli spareggi. D’altro canto, il Monaco, attualmente decimo in classifica con 13 punti, necessita di una vittoria per sperare di rientrare tra le prime otto e avanzare direttamente alla fase successiva.

Situazione dell’Inter

L’Inter arriva a questo incontro con una serie positiva di cinque partite senza sconfitte, di cui quattro vittorie. Nonostante alcune assenze significative, come quelle di Hakan Çalhanoğlu e Francesco Acerbi per infortunio, la squadra ha dimostrato solidità e determinazione. Inzaghi potrebbe optare per alcune rotazioni in vista del prossimo derby contro il Milan, con la possibile presenza di Davide Frattesi a centrocampo e Marko Arnautović in attacco al fianco di Lautaro Martínez.

Situazione del Monaco

Il Monaco, allenato da Adi Hütter, affronta questa trasferta con diverse defezioni. Oltre agli infortunati Ilenikhena e Balogun, non potrà contare sul nuovo acquisto Mika Biereth, non ancora disponibile per la Champions League. In attacco, la responsabilità ricadrà su Breel Embolo, supportato da un trio offensivo composto da Akliouche, Minamino e Golovin.

Probabili formazioni

Inter (3-5-2) : Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

: Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Monaco (4-2-3-1): Majecki; Vanderson, Salisu, Kehrer, Mawissa Elebi; Camara, Zakaria; Ben Seghir, Minamino, Akliouche; Embolo.

Dove vedere la partita

La partita sarà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video. Per seguirla in diretta, è necessario disporre di un abbonamento al servizio e accedere tramite l’app disponibile su smart TV compatibili, console, smartphone o tablet. Per chi non fosse ancora abbonato, Amazon offre un periodo di prova gratuito di 30 giorni, durante il quale è possibile usufruire di tutti i contenuti della piattaforma, incluse le partite di Champions League.

Arbitro dell’incontro

La direzione della gara sarà affidata all’arbitro bosniaco Irfan Peljto, coadiuvato dagli assistenti Senad Ibrišimbegović e Davor Beljo. Il quarto ufficiale sarà Miloš Gigović, mentre al VAR ci sarà il tedesco Bastian Dankert, assistito dal polacco Piotr Lasyk.

Statistiche e precedenti

Nei precedenti incontri europei tra le due squadre, l’Inter ha vinto entrambe le partite casalinghe contro il Monaco: 1-0 nel 1963/64 in Coppa dei Campioni e 3-1 nella semifinale di Coppa UEFA 1996/97. Inoltre, i nerazzurri sono imbattuti da 12 partite casalinghe consecutive in Champions League, con 10 vittorie e 2 pareggi, la loro striscia positiva più lunga nella competizione dal 1963 al 2002.

Condizioni meteo a Milano

Per la serata di oggi, a Milano sono previste condizioni di nebbia con temperature intorno ai 2°C. È consigliabile per i tifosi che si recheranno allo stadio di vestirsi adeguatamente per le basse temperature e prestare attenzione alle condizioni stradali a causa della scarsa visibilità.

Fonte immagine: https://depositphotos.com/it/