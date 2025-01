Inter-Monaco 3-0: tripletta di Lautaro Martínez e ottavi di Champions conquistati

Il 29 gennaio 2025, allo stadio San Siro di Milano, l’Inter ha trionfato con un netto 3-0 sul Monaco, assicurandosi l’accesso diretto agli ottavi di finale della UEFA Champions League come testa di serie. Protagonista assoluto dell’incontro è stato il capitano Lautaro Martínez, autore di una straordinaria tripletta.

Primo tempo: dominio nerazzurro e doppio vantaggio

La squadra di Simone Inzaghi è scesa in campo con determinazione, schierando titolari come Stefan de Vrij, Nicolò Barella e Marcus Thuram, mentre Kristjan Asllani ha preso il posto dell’infortunato Hakan Çalhanoğlu a centrocampo.

Già al 4° minuto, l’Inter ha sbloccato il risultato: Thuram ha controllato magistralmente il pallone, costringendo il difensore Christian Mawissa al fallo in area. Dal dischetto, Lautaro Martínez non ha esitato, portando i nerazzurri in vantaggio.

Poco dopo, al 12° minuto, il Monaco è rimasto in dieci uomini a causa dell’espulsione di Mawissa, nuovamente in difficoltà nel fermare Thuram. Approfittando della superiorità numerica, al 16° minuto, Barella ha fintato il tiro dal limite dell’area, servendo poi Martínez al centro, che ha siglato la sua doppietta con un preciso destro.

Secondo tempo: gestione e sigillo finale

Nella ripresa, l’Inter ha continuato a controllare il gioco. Al 67° minuto, dopo una respinta del portiere Radosław Majecki su tiro di Henrikh Mkhitaryan, Martínez ha ribadito in rete, completando la sua tripletta e fissando il risultato sul 3-0.

Prestazioni individuali e statistiche

Oltre alla straordinaria performance di Lautaro Martínez, da sottolineare l’apporto di Thuram, decisivo nel creare spazi e occasioni, e di Barella, autore dell’assist per il secondo gol. La difesa nerazzurra ha mantenuto alta la concentrazione, concedendo poche opportunità agli avversari.

Con questa vittoria, l’Inter chiude la fase a gironi al quarto posto con 19 punti, garantendosi l’accesso diretto agli ottavi di finale come testa di serie. Il sorteggio determinerà l’avversaria tra le squadre provenienti dai playoff, tra cui Milan, Juventus, Feyenoord e PSV.

