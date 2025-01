Il Monopoli sorprende tutti: primo nel Girone C di Serie C con 47 punti

In un campionato di Serie C ricco di colpi di scena, il Monopoli Calcio 1966 sta sorprendendo tutti, guidando la classifica del Girone C con 47 punti dopo 24 giornate. La squadra pugliese ha finora ottenuto 13 vittorie, 8 pareggi e solo 3 sconfitte, con una differenza reti di +19, frutto di 32 gol segnati e 13 subiti.

Un percorso straordinario

Il cammino del Monopoli in questa stagione è stato caratterizzato da:

Solidità Difensiva : Con solo 13 reti subite, la difesa biancoverde è tra le meno battute del campionato.

: Con solo 13 reti subite, la difesa biancoverde è tra le meno battute del campionato. Attacco Efficace : I 32 gol realizzati dimostrano un reparto offensivo capace di fare la differenza.

: I 32 gol realizzati dimostrano un reparto offensivo capace di fare la differenza. Continuità di Risultati: Le 13 vittorie e 8 pareggi evidenziano una squadra costante nelle prestazioni.

Quando il ritorno è un successo: Alberto Colombo e il Monopoli

Nel mondo del calcio si sente spesso dire che le “minestre riscaldate” non funzionano, alludendo ai ritorni di allenatori o calciatori già passati per una squadra. Eppure, l’esperienza di Alberto Colombo al Monopoli dimostra quanto questo luogo comune possa essere sbagliato. Il tecnico, tornato alla guida dei biancoverdi, ha saputo replicare e addirittura superare i risultati del passato, riportando entusiasmo e concretezza a una piazza che aveva vissuto momenti difficili.

Dopo una stagione 2023/2024 travagliata, culminata con la salvezza strappata ai playout, il Monopoli ha scelto di scommettere nuovamente su Colombo. Il suo primo mandato, nella stagione 2021/2022, si era concluso con un brillante quinto posto e l’accesso al secondo turno della fase nazionale dei playoff. Ora, con una squadra rigenerata e una visione tattica precisa, Colombo sta dimostrando che un ritorno ben pianificato può fare la differenza.

Per Colombo, questa annata rappresenta una rinascita personale e professionale. Dopo l’esperienza con Pescara, Renate e Potenza, tutte interrotte da esoneri anticipati, il tecnico ha trovato a Monopoli l’ambiente ideale per rilanciarsi. Allo stesso tempo, la squadra sta vivendo una stagione straordinaria, in netto contrasto con le difficoltà dell’anno precedente.

La concorrenza alle spalle

La vetta della classifica è contesa, con il Benevento Calcio e l’Audace Cerignola entrambe a 45 punti, seguite dall’US Avellino 1912 a 43 punti. Queste squadre mantengono alta la pressione sul Monopoli, rendendo la lotta per la promozione diretta avvincente.

Le chiavi del successo

Il sorprendente primato del Monopoli può essere attribuito a diversi fattori:

Gestione Tecnica : L’allenatore Alberto Colombo ha saputo valorizzare al meglio la rosa, implementando un sistema di gioco efficace.

: L’allenatore Alberto Colombo ha saputo valorizzare al meglio la rosa, implementando un sistema di gioco efficace. Rosa Competitiva : Un mix di giovani talenti e giocatori esperti ha garantito equilibrio e qualità.

: Un mix di giovani talenti e giocatori esperti ha garantito equilibrio e qualità. Supporto della Tifoseria: Il calore dei tifosi, sia in casa che in trasferta, ha rappresentato il dodicesimo uomo in campo.

Sfide future

Con 14 giornate ancora da disputare, il Monopoli dovrà mantenere alta la concentrazione per difendere il primato. Gli scontri diretti con le inseguitrici saranno decisivi per determinare le sorti del campionato. Già a cominciare dalla prossima contro il Benevento nel posticipo di lunedì 3 febbraio.