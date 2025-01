Il caffè: domenica 26 gennaio su Rai 1, storie tra libri, teatro e musica

Domenica 26 gennaio, alle ore 6.10, torna su Rai 1 “Il Caffè”, il programma di Rai Cultura condotto da Pino Strabioli. Un appuntamento imperdibile che mescola cultura, arte e spettacolo, offrendo uno spazio dedicato a libri, teatro, cinema e musica. Anche questa settimana, la puntata propone ospiti e argomenti capaci di stimolare la riflessione e arricchire il pubblico.

Vittorio Vaccaro e il libro “La cucina è il teatro della vita”

Uno degli ospiti principali sarà il conduttore televisivo Vittorio Vaccaro, che presenterà il suo libro “La cucina è il teatro della vita”. Non un semplice ricettario, ma un’opera che utilizza la cucina come metafora dell’esistenza, raccontando storie, aneddoti e riflessioni che intrecciano cibo e vita quotidiana.

Giancarlo Governi e il memoir “Amici”

Il viaggio culturale continua con Giancarlo Governi, scrittore e giornalista, autore del volume “Amici”, un memoir che parte dalla Roma degli anni Quaranta e conduce il lettore nel periodo d’oro della televisione italiana. Attraverso ricordi personali e aneddoti, Governi ricostruisce un’epoca di grande fermento artistico e culturale.

Dario Ballantini e “Lo spettacolo di Ballantini”

In chiusura, sarà protagonista Dario Ballantini, attore e trasformista di talento, che presenterà il suo lavoro teatrale “Lo Spettacolo di Ballantini – Conseguenze di 40 anni nei panni degli altri”.

Uno show che ripercorre la genesi delle sue maschere più celebri, con dieci interpretazioni legate al mondo della musica, intervallate da racconti inediti. Un viaggio tra comicità, trasformismo e teatro, che celebra una carriera artistica fuori dal comune.

Come e dove seguire Il Caffè

Per chi non potesse seguire la puntata in diretta, “Il Caffè” sarà replicato:

Domenica alle 1.50 su Rai 1

su Rai 1 Lunedì 27 gennaio alle 19.35 su Rai 5 (canale 23 del digitale terrestre)

Inoltre, l’appuntamento è disponibile su Rai Play e in podcast su Rai Play Sound, per permettere a tutti di non perdere i contenuti di questa trasmissione unica.

Un programma di Rai Cultura

“Il Caffè”, scritto da Pino Strabioli e Luca Giudice, è una produzione di Rai Cultura che ogni settimana esplora il mondo dell’arte e della cultura con un linguaggio accessibile e coinvolgente.