Il Bologna ribalta il Borussia Dortmund: prima vittoria in Champions League

Il 21 gennaio 2025, allo stadio Renato Dall’Ara, il Bologna ha ottenuto la sua prima storica vittoria in Champions League, superando in rimonta il Borussia Dortmund per 2-1.

Primo tempo: vantaggio tedesco su rigore

La partita inizia con un episodio controverso al 15° minuto: l’arbitro assegna un calcio di rigore al Borussia Dortmund per una leggera trattenuta di Emil Holm su Waldemar Anton durante un calcio d’angolo. Dal dischetto, Serhou Guirassy realizza con un “cucchiaio”, portando in vantaggio i tedeschi.

Il Bologna reagisce immediatamente, sfiorando il pareggio con un tiro al volo di Riccardo Orsolini, sul quale il portiere Gregor Kobel compie un intervento decisivo. Al 34° minuto, però, Orsolini è costretto a lasciare il campo in lacrime a causa di un infortunio muscolare alla coscia destra, sostituito da Samuel Iling-Junior.

Secondo tempo: rimonta fulminea del Bologna

Nella ripresa, il Bologna mostra determinazione e al 71° minuto trova il pareggio: Thijs Dallinga finalizza una manovra corale, insaccando su assist di Jens Odgaard. Passa solo un minuto e, al 72°, i rossoblù completano la rimonta con Samuel Iling-Junior, che ribadisce in rete dopo una respinta di Kobel su tiro di Odgaard.

Implicazioni per le squadre

Nonostante la storica vittoria, il Bologna è matematicamente escluso dalla corsa ai playoff, trovandosi al 27° posto con 5 punti. Il Borussia Dortmund, invece, scivola al 13° posto, mettendo a rischio la qualificazione agli ottavi di finale.

La sconfitta aggrava la crisi del Borussia Dortmund, alla quarta sconfitta consecutiva in tutte le competizioni. L’allenatore Nuri Sahin è sotto pressione.

