I momenti più iconici di Sanremo negli Anni 70

Gli anni 70 del Festival di Sanremo rappresentano uno dei periodi più turbolenti nella storia della kermesse musicale italiana. Mentre il 1970 si apriva trionfalmente con la vittoria di Adriano Celentano e Claudia Mori con “Chi non lavora non fa l’amore”, il decennio si sarebbe rivelato un’epoca di profondi cambiamenti e controversie.

Il Festival di Sanremo anni 70 ha attraversato momenti di vera crisi, segnati da proteste studentesche, uova marce lanciate contro il pubblico e un drastico calo di popolarità. Infatti, nel 1973 la RAI decise di trasmettere solo la serata finale, mentre nel 1977 il Festival si trasferì per la prima volta al Teatro Ariston, inaugurando anche le prime trasmissioni a colori, nonostante solo il 4% degli italiani possedesse un televisore a colori.

Questo periodo di transizione ha visto il Festival passare dall’organizzazione RAI al Comune di Sanremo, fino ad arrivare alla gestione privata nel 1979, riflettendo i profondi cambiamenti sociali e culturali che stavano attraversando l’Italia in quegli anni.



La crisi del Festival di Sanremo negli anni 70 emerse con particolare intensità quando le case discografiche iniziarono a cercare canali alternativi per promuovere i loro artisti. Questo periodo segnò l’inizio di un decennio caratterizzato da tensioni e cambiamenti radicali.

Le contestazioni politiche e sociali

L’autunno caldo del 1969 e l’inizio degli anni di piombo influenzarono profondamente il clima del Festival. Nel 1971, un gruppo di studenti maoisti manifestò all’ingresso lanciando uova marce e verdura contro il pubblico. Le proteste raggiunsero l’apice quando alcuni manifestanti chiesero un rinnovamento radicale della manifestazione.

La tensione sociale si rifletteva anche nelle canzoni presentate. Nel 1970, “Chi non lavora non fa l’amore” di Celentano generò polemiche per il suo messaggio considerato anti-operaio.

Gli scontri tra artisti e organizzazione

Nel 1972, il Festival attraversò uno dei momenti più critici quando:

Lo sciopero dei cantanti minacciò la sospensione dell’evento

I sindacati protestarono per limitare la presenza di artisti stranieri

Numerosi big rimasero esclusi dalla competizione

La situazione peggiorò quando, nel 1972, la RAI perse l’organizzazione dell’evento, che passò al Comune di Sanremo. Di conseguenza, molti artisti affermati decisero di disertare la manifestazione, creando un vuoto di talenti significativo.

Le critiche dei media al Festival

La copertura mediatica subì un drastico ridimensionamento. Nel 1973, la RAI decise di trasmettere solamente la serata finale. La situazione raggiunse il punto più critico nel 1978, quando l’emittente nazionale non mandò in onda nemmeno le prime due serate, neanche via radio.

Le edizioni dal 1974 al 1977 rappresentarono il momento di minor successo nella storia del Festival. I media criticavano la monotonia dei motivi presentati e la qualità generale dello spettacolo. Per contrastare questi giudizi negativi, nel 1979 venne introdotta una nuova regola: i giurati dovevano votare ascoltando solo l’audio delle esibizioni, senza farsi influenzare dall’aspetto degli artisti.

La crisi si manifestò anche nel crollo delle vendite discografiche, segnalando che il Festival non guidava più il gusto musicale degli italiani. Tuttavia, questo periodo di difficoltà spinse gli organizzatori a ripensare il formato della manifestazione, portando a innovazioni significative come il trasferimento definitivo al Teatro Ariston.

Sul palco del Festival di Sanremo degli anni 70, alcune performance hanno segnato indelebilmente la storia della manifestazione canora italiana, creando momenti che ancora oggi rimangono impressi nella memoria collettiva.

L’esibizione controversa di Celentano nel 1970

L’edizione del 1970 vide protagonista un episodio destinato a diventare leggendario. Durante l’esecuzione di “Chi non lavora non fa l’amore“, Adriano Celentano interruppe più volte l’orchestra, dichiarando di aver dimenticato le parole. “Non è uno scherzo, non la ricordo davvero, capita spesso”, affermò il molleggiato con un sorriso che lasciò il pubblico nel dubbio se si trattasse di una vera dimenticanza o di una strategia.

Infatti, questa performance controversa, unita al messaggio provocatorio della canzone legato agli scioperi operai dell’autunno caldo, generò numerose polemiche. Tuttavia, la strategia si rivelò vincente: il brano non solo trionfò al Festival ma raggiunse anche il notevole traguardo di 750.000 copie vendute.

I momenti più emozionanti sul palco

Tra le esibizioni più toccanti del decennio, spicca il debutto di Lucio Dalla con “4 marzo 1943“, il cui titolo originale “Gesù bambino” venne modificato per la censura. Inoltre, l’esordio dei giovanissimi Nada e Rosalino Cellamare (futuro Ron) con “Pa’ diglielo a ma’” segnò l’inizio di carriere destinate a lasciare un segno nella musica italiana.

Particolarmente significativa fu anche l’interpretazione di “La prima cosa bella” dei Ricchi e Poveri in coppia con Nicola Di Bari, che ottenne un successo commerciale straordinario nonostante il secondo posto.

Le interpretazioni indimenticabili

Il decennio ha regalato performance che hanno definito un’epoca:

L’interpretazione di “L’arca di Noè” di Sergio Endrigo con Iva Zanicchi, caratterizzata da una rivalità artistica che rese l’esibizione ancora più intensa

La storica partecipazione fuori concorso di Nino Manfredi con “Tanto pe’ cantà”, prima esibizione non in gara nella storia del Festival

L’esecuzione di “Tipitipitì” di Orietta Berti e Mario Tessuto, che riscosse un notevole successo commerciale

Successivamente, nel 1978, un altro momento storico segnò il Festival quando Rino Gaetano si presentò sul palco dell’Ariston con un frac attillato, una tuba nera regalatagli da Renato Zero e ai piedi un paio di scarpe da ginnastica rosse.

Nonostante le numerose polemiche e le contestazioni che caratterizzarono il decennio, queste performance hanno contribuito a plasmare l’identità del Festival, dimostrando come anche nei periodi più complessi la musica riuscisse a lasciare un segno indelebile nella cultura italiana.

Nel 1977, il Festival di Sanremo attraversò una trasformazione tecnica e logistica senza precedenti, segnando un punto di svolta nella storia della manifestazione canora.

Il passaggio dal Casinò all’Ariston

Dopo 26 anni di storia nel Salone delle feste del Casinò, il Festival si trasferì al Teatro Ariston nel 1977. Inizialmente presentato come una soluzione temporanea dovuta ai lavori di ristrutturazione del Casinò, questo cambiamento si rivelò permanente. Il trasferimento portò anche benefici economici immediati: il prezzo dei biglietti diminuì di quasi tre quarti rispetto alle edizioni precedenti.

L’Ariston, con i suoi stucchi e velluti rossi, offriva uno spazio più intimo ma altamente evocativo, permettendo l’allestimento di scenografie spettacolari. Questo ambiente teatrale si dimostrò perfetto per le esigenze televisive dell’epoca, tanto che divenne la sede definitiva del Festival, con l’unica eccezione dell’edizione del 1990.

L’arrivo del colore in TV nel 1977

La ventisettesima edizione del Festival segnò un momento storico per la televisione italiana. L’1 febbraio 1977, la Rai diede ufficialmente inizio alle trasmissioni a colori. Questo ritardo di quasi dieci anni rispetto agli altri paesi europei era dovuto principalmente all’opposizione di alcune forze politiche, in particolare il Partito Repubblicano.

La programmazione a colori iniziò con sole 42 ore settimanali, distribuite equamente tra le due reti nazionali. All’epoca, solo circa un milione di italiani possedeva un televisore a colori, ma gli esperti prevedevano una rapida inversione di tendenza: entro il 1982, si stimava che per ogni televisore in bianco e nero ce ne sarebbero stati tre a colori.

Le innovazioni nella regia televisiva

Prima del 1977, il Festival aveva già sperimentato le riprese a colori, ma esclusivamente per l’Eurovisione. La Rai aveva infatti la capacità tecnica di trasmettere a colori già dal 1967, come dimostrato durante eventi speciali quali:

I Mondiali di sci in Val Gardena nel 1970

La finale di Giochi senza frontiere del 1970 dall’Arena di Verona

La serata finale del Festival di Sanremo dal 1973

La stagione televisiva 1977/78 vide un’intensificazione della programmazione a colori, con l’introduzione di trasmissioni popolari come “Domenica in” e “L’altra domenica”. Un altro passo significativo fu l’arrivo della pubblicità a colori sulle reti Rai, che debuttò il 5 gennaio 1978.

Questo processo di modernizzazione tecnica coincise con l’evoluzione del Festival da semplice concorso canoro a spettacolo televisivo completo. La regia si adattò alle nuove possibilità offerte dal colore, sviluppando tecniche innovative per valorizzare le scenografie e le performance degli artisti.

Image Source: Wikipedia

I vincitori del Festival di Sanremo degli anni 70 hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia della musica italiana, definendo nuovi standard artistici e commerciali.

Le canzoni vincitrici più iconiche

Il decennio si aprì con un brano destinato a diventare un simbolo di protesta sociale: “Chi non lavora non fa l’amore” di Adriano Celentano e Claudia Mori. Questa canzone, prima nel suo genere a vincere il Festival, segnò un momento di svolta nella storia della manifestazione.

Successivamente, nel 1971, Nada e Nicola Di Bari conquistarono il pubblico con “Il cuore è uno zingaro”. Nel 1974, Iva Zanicchi ottenne la sua terza vittoria con “Ciao cara come stai?”, scritta da Cristiano Malgioglio, consolidando il suo posto tra le interpreti più premiate del Festival.

Gli artisti che hanno fatto tendenza

Durante questo periodo, alcuni artisti hanno ridefinito i canoni della musica italiana. Nel 1975, Gilda divenne la prima cantautrice a vincere il Festival con “Ragazza del sud”. Inoltre, nel 1977, gli Homo Sapiens portarono una ventata di novità con “Bella da morire”.

I Matia Bazar, con la loro vittoria nel 1978 grazie a “E dirsi ciao”, introdussero elementi innovativi nel panorama musicale italiano. Il decennio si concluse con il trionfo inaspettato di Mino Vergnaghi e il suo brano “Amare”.

L’impatto commerciale dei brani vincitori

L’aspetto commerciale delle canzoni vincitrici rivela dati significativi. “Chi non lavora non fa l’amore” registrò un successo straordinario nelle vendite. Analogamente, “La prima cosa bella”, interpretata da Nicola Di Bari e i Ricchi e Poveri, nonostante il secondo posto, ottenne un notevole riscontro commerciale.

Ecco i principali successi commerciali del decennio:

Anno Artista Canzone Impatto Commerciale 1970 Celentano-Mori Chi non lavora non fa l’amore Maggior successo di vendite 1971 Nada-Di Bari Il cuore è uno zingaro Grande impatto radiofonico 1977 Homo Sapiens Bella da morire Successo internazionale 1978 Matia Bazar E dirsi ciao Forte presenza in classifica

Infatti, molti brani che non vinsero il Festival ottennero comunque un notevole successo commerciale. Tra questi, “Tipitipitì” di Orietta Berti e Mario Tessuto, e “Io mi fermo qui” dei Dik Dik e Donatello.

Un fenomeno particolare fu la partecipazione fuori concorso di Nino Manfredi con “Tanto pe’ cantà”, che registrò vendite significative nonostante non fosse in gara. Questo episodio segnò la prima volta nella storia del Festival in cui un ospite si esibì fuori concorso.

Durante questo periodo, il Festival si confermò come trampolino di lancio per nuovi talenti. Artisti come Patty Pravo, che debuttò nel periodo di massimo splendore del Piper Club, e il giovanissimo Rosalino Cellamare (futuro Ron) trovarono nel palco dell’Ariston una vetrina fondamentale per le loro carriere.

La trasformazione stilistica del Festival di Sanremo negli anni 70 riflette perfettamente i cambiamenti sociali e culturali dell’epoca, segnando un periodo di innovazione senza precedenti nell’estetica della manifestazione.

I look più memorabili sul palco

Gli anni 70 hanno segnato una svolta radicale nell’immagine degli artisti sul palco. Gigliola Cinquetti nel 1970 ha definito lo stile dell’epoca con un minidress scintillante ricoperto di paillettes, accompagnato da capelli cotonati e un make-up smokey grigio scuro.

Milva, la Pantera di Goro, nel 1973 ha conquistato il premio Eleganza con un abito lungo e aderente in paillettes nere, che amplificava la sua presenza scenica. Inoltre, i lunghi abiti da sera di Raffaella Carrà, caratterizzati da tagli audaci e trasparenze sensuali, hanno ridefinito i canoni estetici dell’epoca.

Lo stile del trucco ha subito una notevole evoluzione: l’eyeliner, in combinazione con l’ombretto, è diventato più marcato e irregolare. Questa tendenza ha raggiunto l’apice con l’esordio di Anna Oxa, che ha portato sul palco l’extra smudged graphic liner, diventando un’icona di stile.

L’evoluzione della scenografia

Il passaggio dal Casinò all’Ariston nel 1977 ha segnato una svolta significativa nella storia scenografica del Festival. Gli scenografi Roberto Anelli-Monti e Rino Ceriolo hanno creato un ambiente caratterizzato da forti contrasti cromatici, sfruttando le nuove possibilità offerte dalla televisione a colori.

Anno Innovazione Scenografica Impatto Visivo 1977 Contrasti cromatici Prima scenografia a colori 1979 Sfondo decò-liberty File di lampadine stile Luna Park 1980 Elementi disco Specchi e scale luminose

Nel 1979, Gianfrancesco Ramacci ha realizzato uno sfondo decò-liberty bianco con grandi “S” variopinte, mentre file di lampadine “cabuchons” decoravano la scena in stile Luna Park. Questa evoluzione scenografica rifletteva i cambiamenti negli interni delle case italiane dell’epoca, dove dominavano tonalità audaci come il giallo senape e il marrone.

Le novità nella direzione artistica

La direzione artistica ha attraversato diverse fasi di rinnovamento. Dal 1973 al 1978, Vittorio Salvetti ha guidato il Festival introducendo numerose innovazioni. Successivamente, nel 1979, la gestione è passata alla Publispei di Gianni Ravera, segnando il primo caso di esternalizzazione della direzione artistica.

Le innovazioni hanno riguardato anche l’aspetto televisivo. Nel 1973, il Festival è stato il primo evento a essere ripreso con telecamere a colori, anche se inizialmente solo per le televisioni estere. Questa evoluzione tecnica ha influenzato profondamente le scelte stilistiche e scenografiche, portando a una maggiore attenzione per i dettagli visivi e cromatici.

La rivoluzione stilistica ha coinvolto anche l’aspetto musicale. Nel 1976, per la prima volta, le canzoni in concorso sono state eseguite con il supporto di una base musicale pre-registrata, nonostante la presenza dell’orchestra. Questa innovazione ha permesso una maggiore libertà nell’arrangiamento e nella presentazione dei brani.

Momento Iconico Periodo Principale Caratteristiche Principali Figure Chiave Impatto sul Festival Il Festival in Crisi 1971-1978 Contestazioni politiche, scioperi, proteste studentesche Manifestanti maoisti, case discografiche Calo di popolarità, riduzione della copertura RAI Le Performance Storiche 1970-1978 Esibizioni memorabili, momenti controversi Adriano Celentano, Lucio Dalla, Rino Gaetano Creazione di momenti iconici nonostante le difficoltà L’Evoluzione Televisiva 1977 Passaggio al Teatro Ariston, prime trasmissioni a colori RAI Modernizzazione tecnica e logistica del Festival I Vincitori dell’Epoca 1970-1979 Successi commerciali significativi Celentano-Mori, Nada-Di Bari, Matia Bazar Definizione di nuovi standard artistici e commerciali La Rivoluzione Stilistica 1970-1979 Innovazioni nel look e nella scenografia Gigliola Cinquetti, Milva, Vittorio Salvetti Trasformazione dell’estetica e dell’immagine del Festival

Conclusione

Gli anni 70 rappresentano certamente uno dei periodi più significativi nella storia del Festival di Sanremo. Nonostante le numerose difficoltà, dalle contestazioni politiche al calo di popolarità, questa decade ha plasmato l’identità moderna della manifestazione.

Il trasferimento al Teatro Ariston nel 1977, insieme all’introduzione delle trasmissioni televisive a colori, ha segnato l’inizio di una nuova era per il Festival. Infatti, questi cambiamenti tecnici e logistici hanno trasformato definitivamente la kermesse da semplice concorso canoro a spettacolo televisivo completo.

Le performance memorabili di artisti come Adriano Celentano, Lucio Dalla e Rino Gaetano hanno dimostrato la capacità del Festival di rinnovarsi attraverso le crisi. La rivoluzione stilistica, dalle scenografie innovative ai look audaci degli artisti, ha rispecchiato perfettamente i profondi cambiamenti sociali e culturali dell’Italia dell’epoca.

Questo periodo turbolento ha quindi gettato le basi per il Festival moderno, dimostrando come le sfide possano trasformarsi in opportunità di rinnovamento. Le innovazioni introdotte negli anni 70 continuano ancora oggi a influenzare l’identità e lo spirito della manifestazione canora più importante d’Italia.