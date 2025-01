Streaming, i film e le serie TV più visti in Italia a dal 20 al 26 gennaio 2025

Il mondo dello streaming continua a dominare l’intrattenimento, con titoli che scalano le classifiche e conquistano il pubblico italiano. Secondo i dati di JustWatch, la piattaforma che aggrega i contenuti delle principali piattaforme streaming, ecco i film e le serie TV più popolari in Italia nella settimana dal 20 al 26 gennaio 2025.

Il film più visto della settimana: “Blink Twice”

In vetta alla classifica troviamo “Blink Twice”, un thriller psicologico che esplora i lati più oscuri delle relazioni di potere. La protagonista Frida, una giovane cameriera, incontra il miliardario Slater King durante un lussuoso evento di beneficenza. Sedotta dal suo carisma e stile di vita, accetta di trascorrere una vacanza su un’isola privata. Tuttavia, quello che sembra un sogno si trasforma in un incubo quando emergono segreti inquietanti. Una pellicola avvincente disponibile su Prime Video.

Le serie TV più viste: “M – Il figlio del secolo” domina la classifica

Per quanto riguarda le serie TV, il titolo più visto della settimana è “M – Il figlio del secolo”, la miniserie tratta dal romanzo di Antonio Scurati che racconta l’ascesa politica di Benito Mussolini. Con un’interpretazione magistrale di Luca Marinelli, la serie ripercorre gli eventi che hanno portato alla nascita del regime fascista in Italia. Un racconto storico intenso, disponibile su Sky e NOW.

Top 10 film e serie TV attualmente più popolari in Italia – La classifica di JustWatch

Top 10 film più visti in streaming in Italia

Blink Twice (Prime Video) The Apprentice – Alle origini di Trump (Sky, NOW) La zona d’interesse (Sky, NOW) Back in Action (Netflix) Mulholland Drive (MUBI, Raro Video) Alien: Romulus (Disney+) Dune – Parte due (NOW) Nightbitch – Bestia di notte (Disney+) Drive My Car (RaiPlay) Velluto blu (TV Play)

Top 10 serie TV più viste in streaming in Italia

M – Il figlio del secolo (Sky, NOW) I segreti di Twin Peaks (Paramount+, Apple TV+) Scissione (Apple TV+) The Night Agent (Netflix) American Primeval (Netflix) ACAB: La Serie (Netflix) Squid Game (Netflix) From (Paramount+, Apple TV+) Disclaimer – La vita perfetta (Apple TV+) High Potential (Disney+)

JustWatch conferma il successo delle piattaforme più popolari come Netflix, Prime Video, Disney+ e Apple TV+, che continuano a dominare il panorama dello streaming in Italia. Tra nuovi successi e cult intramontabili, l’offerta di contenuti in streaming si dimostra più ricca che mai.