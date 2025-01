I film da non perdere al cinema dal 27 gennaio al 2 febbraio 2025

La settimana dal 27 gennaio al 2 febbraio 2025 si preannuncia ricca di nuove uscite cinematografiche in Italia, offrendo una vasta gamma di generi e storie per soddisfare tutti i gusti degli appassionati di cinema. Ecco una panoramica dei film più attesi in arrivo nelle sale italiane durante questo periodo:

Babygirl

Diretto da Halina Reijn, questo thriller poliziesco vede protagonisti Nicole Kidman, Harris Dickinson e Antonio Banderas. La trama segue una giovane donna coinvolta in un intricato caso criminale che mette alla prova le sue capacità e la sua morale. Il film promette suspense e colpi di scena, mantenendo gli spettatori con il fiato sospeso fino all’ultimo minuto.

Companion

Questo film horror diretto da Drew Hancock presenta un cast che include Jack Quaid, Rupert Friend, Lukas Gage e Sophie Thatcher. La storia ruota attorno a un’entità misteriosa che si insinua nella vita dei protagonisti, portando con sé terrore e mistero. Gli amanti del genere horror troveranno in “Companion” una nuova esperienza da brivido.

Dog Man

Diretto da Peter Hastings, questo film d’animazione statunitense della durata di 94 minuti è basato sulla popolare serie di libri per bambini. La pellicola segue le avventure di un poliziotto metà uomo e metà cane, offrendo una combinazione di azione, umorismo e lezioni di vita. Un’opzione ideale per le famiglie in cerca di intrattenimento di qualità.

Io sono ancora qui

Il regista Walter Salles presenta un dramma storico di 135 minuti con Maeve Jinkings, Fernanda Montenegro, Fernanda Torres, Selton Mello e Antonio Saboia. Il film esplora le vite di individui che affrontano le sfide del passato e del presente, offrendo una narrazione emotiva e coinvolgente. Una scelta perfetta per chi cerca storie profonde e riflessive.

Itaca – Il ritorno

Conosciuto anche come “The Return”, questo film storico diretto da Uberto Pasolini vede nel cast Ralph Fiennes, Juliette Binoche, Charlie Plummer, Marwan Kenzari e Tom Rhys Harries. La pellicola, della durata di 116 minuti, narra il viaggio di ritorno di un eroe dopo una lunga assenza, esplorando temi di redenzione e riconciliazione. Gli appassionati di storie epiche troveranno in questo film un’esperienza cinematografica avvincente.

Simone Veil – La donna del secolo

Questo biopic francese diretto da Olivier Dahan racconta la vita di Simone Veil, una delle figure più influenti del XX secolo. Con una durata di 140 minuti, il film offre uno sguardo approfondito sulle sfide e le conquiste di Veil, interpretata da Elsa Zylberstein, mettendo in luce il suo impegno per i diritti umani e la giustizia sociale. Una pellicola ispiratrice per chi è interessato alle storie di figure storiche significative.

Let Me Eat Your Pancreas

Questo film sentimentale giapponese del 2017, diretto da Sho Tsukikawa, arriva finalmente nelle sale italiane. Con una durata di 115 minuti, la storia segue la relazione tra un ragazzo introverso e una compagna di classe affetta da una malattia terminale. Una narrazione toccante che esplora temi di amore, perdita e crescita personale.

Diva Futura

Il cinema italiano presenta “Diva Futura”, un dramma diretto da Giulia Louise Steigerwalt. Con una durata di 120 minuti, il film offre uno sguardo dietro le quinte del mondo dello spettacolo, esplorando le vite e le ambizioni di coloro che cercano fama e successo. Una pellicola che promette di offrire sia intrattenimento che spunti di riflessione.

Fatti vedere

Questa commedia italiana diretta da Tiziano Russo vede protagonisti Matilde Gioli, Pierpaolo Spollon, Francesco Centorame e Asia Argento. Con una durata di 105 minuti, il film racconta le vicende di un gruppo di amici alle prese con situazioni esilaranti e malintesi, offrendo risate e momenti di leggerezza. Ideale per chi cerca una serata all’insegna del buon umore.

L’ultima spedizione

Questo documentario svizzero-polacco del 2024, della durata di 86 minuti, offre uno sguardo approfondito su una spedizione avventurosa in territori inesplorati. Il film cattura le sfide e le meraviglie incontrate durante il viaggio, offrendo agli spettatori un’esperienza visiva affascinante e informativa.

Gli appuntamenti del Sudestival a Monopoli

I film da non perdere al cinema dal 27 gennaio al 2 febbraio 2025

La settimana dal 27 gennaio al 2 febbraio 2025 offre una serie di appuntamenti imperdibili nell’ambito del Sudestival, il festival cinematografico che si svolge a Monopoli (BA) dal 24 gennaio al 15 marzo 2025.

29 gennaio 2025

Ore 18:00 – Biblioteca Rendella: In occasione del Giorno della Memoria, proiezione del film “L’ultima volta che siamo stati bambini” di Claudio Bisio. L’ingresso è libero.

30 gennaio 2025

Ore 17:30 – Biblioteca Rendella : Per la sezione Kids Extra , presentazione del libro “Chiedi al maestro. Confronti d’autore sull’animazione” di Marino Guarnieri , che dialogherà con Stefania Del Giglio . L’ingresso è libero.

: Per la sezione , presentazione del libro “Chiedi al maestro. Confronti d’autore sull’animazione” di , che dialogherà con . L’ingresso è libero. Ore 19:30 – Red Carpet Cinema: Proiezione del documentario “Musicanti con la pianola” di Matteo Malatesta, alla presenza del regista e dei protagonisti. Seguirà un talk finale.

31 gennaio 2025

Ore 9:00 – Teatro Radar : Per la sezione Kids , laboratorio “Come nasce un cartone animato” a cura di Marino Guarnieri . Evento riservato agli studenti CIPS.

: Per la sezione , laboratorio “Come nasce un cartone animato” a cura di . Evento riservato agli studenti CIPS. Ore 18:00 – Teatro Radar : Proiezione del lungometraggio “Nottefonda” (2024, 92′) di Giuseppe Miale Di Mauro , alla presenza del regista e degli attori Francesco Di Leva , Mario Di Leva e Adriano Pantaleo . Seguirà un talk finale.

: Proiezione del lungometraggio “Nottefonda” (2024, 92′) di , alla presenza del regista e degli attori , e . Seguirà un talk finale. Ore 20:30 – Teatro Radar: Replica della proiezione di “Nottefonda” con la presenza del regista e del cast. Seguirà un talk finale.

1 febbraio 2025

Ore 17:00 – Biblioteca Rendella: Per la sezione Imprescindibili, proiezione del film “Il… Belpaese” (1977, 115′) di Luciano Salce. L’ingresso è libero.

Questi eventi offrono un’ampia gamma di esperienze cinematografiche, dalle proiezioni di film e documentari a laboratori e presentazioni di libri, coinvolgendo sia il pubblico adulto che i più giovani. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sul programma, è possibile consultare il sito ufficiale del Sudestival.