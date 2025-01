Verona-Lazio: probabili formazioni, orario e dove vedere la diretta

L’Hellas Verona ospiterà la Lazio oggi, domenica 19 gennaio 2025, alle ore 18:00, presso lo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Questo incontro, valido per la 21ª giornata della Serie A 2024/2025, mette di fronte due squadre con obiettivi stagionali differenti: i padroni di casa cercano punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre gli ospiti mirano a consolidare la loro posizione nelle zone alte della classifica.

Dove vedere la partita:

La partita sarà trasmessa in diretta sia su DAZN che su Sky.

Situazione dell’Hellas Verona:

La squadra allenata da Paolo Zanetti si trova attualmente al 17° posto in classifica con 19 punti, frutto di 6 vittorie, 1 pareggio e 13 sconfitte. L’obiettivo principale è la salvezza, e ogni punto risulta fondamentale in questa fase della stagione. Il capocannoniere della squadra è Casper Tengstedt, autore di 6 reti fino a questo momento.

Probabile formazione dell’Hellas Verona (3-4-1-2):

Portiere: Montipò

Montipò Difensori: Dawidowicz, Coppola, Ghilardi

Dawidowicz, Coppola, Ghilardi Centrocampisti: Lazovic, Duda, Belahyane, Bradaric

Lazovic, Duda, Belahyane, Bradaric Trequartista: Suslov

Suslov Attaccanti: Sarr, Tengstedt

Assenti: Harroui, Okou, Frese, Cruz.

Situazione della Lazio:

La formazione guidata da Marco Baroni occupa attualmente il 5° posto in classifica con 36 punti, ottenuti grazie a 11 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte. L’obiettivo è rimanere in corsa per un posto in Champions League. Il miglior marcatore biancoceleste è Valentín Castellanos, con 7 gol all’attivo.

Probabile formazione della Lazio (4-2-3-1):

Portiere: Provedel

Provedel Difensori: Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares

Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares Centrocampisti: Guendouzi, Rovella

Guendouzi, Rovella Trequartisti: Isaksen, Dele-Bashiru, Zaccagni

Isaksen, Dele-Bashiru, Zaccagni Attaccante: Castellanos

Assenti: Vecino, Patric. In dubbio: Lazzari.

Arbitro dell’incontro:

La direzione di gara è affidata al signor Michael Fabbri di Ravenna, con Rosario Abisso al VAR.

Precedenti e statistiche:

Negli ultimi cinque confronti in Serie A tra Lazio ed Hellas Verona, tre sono terminati in parità, con due successi per i biancocelesti

La Lazio ha vinto solo una delle ultime cinque partite di campionato, cercando di migliorare questo trend per rimanere competitiva nelle zone alte della classifica

Fattori chiave del match:

Rientri importanti: La Lazio recupera giocatori chiave come Gila , Zaccagni e Castellanos , che hanno scontato le rispettive squalifiche.

La Lazio recupera giocatori chiave come , e , che hanno scontato le rispettive squalifiche. Motivazioni differenti: L’Hellas Verona lotta per la salvezza, mentre la Lazio punta a un piazzamento europeo, rendendo la partita cruciale per entrambe le compagini.

Curiosità:

L’allenatore della Lazio, Marco Baroni, affronta il suo passato, avendo avuto esperienze significative con il Verona sia da giocatore che da tecnico.

Informazioni per i tifosi:

I cancelli dello Stadio Bentegodi apriranno alle ore 16:00 per facilitare l’afflusso dei tifosi.

Si consiglia di arrivare con anticipo per evitare code e di utilizzare i mezzi pubblici, data la limitata disponibilità di parcheggi nelle vicinanze dello stadio.

La sfida tra Hellas Verona e Lazio promette emozioni, con entrambe le squadre determinate a ottenere un risultato positivo per i rispettivi obiettivi stagionali. I tifosi potranno seguire l’incontro sia allo stadio che attraverso le dirette offerte da DAZN e Sky.