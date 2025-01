Grande Fratello 30 gennaio 2025: scontri, sorprese ed eliminazione choc

La puntata del Grande Fratello andata in onda giovedì 30 gennaio 2025 su Canale 5, condotta da Alfonso Signorini, è stata ricca di eventi significativi, tra confronti accesi, sorprese emozionanti e una nuova eliminazione.

Confronto tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato

La serata si è aperta con un acceso confronto tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato. Helena ha accusato Lorenzo di comportamenti provocatori, sostenendo che lui le urli contro intenzionalmente. Dal canto suo, Lorenzo ha respinto le accuse, definendo Helena aggressiva nei suoi confronti. Questo scontro ha evidenziato le tensioni crescenti all’interno della Casa.

Sorpresa per Eva Grimaldi: l’arrivo di Imma Battaglia e dei nipoti

Un momento toccante della serata è stato l’incontro tra Eva Grimaldi e la sua compagna, Imma Battaglia, accompagnata dai nipoti Daniele e Viola. Eva, visibilmente emozionata, ha condiviso con il pubblico la gioia di rivedere i suoi cari, sottolineando l’importanza della famiglia nella sua vita.

Il ritorno di Luca Calvani nella Casa

Eliminato nella puntata precedente, Luca Calvani è tornato temporaneamente nella Casa per offrire supporto a Helena. Durante il loro incontro, Luca ha incoraggiato la modella a non lasciarsi abbattere dalle provocazioni, esortandola a “volare alto” e a non farsi coinvolgere in dinamiche negative.

Confronto tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma

La puntata ha dedicato spazio anche al complesso intreccio sentimentale tra Helena Prestes, Zeudi Di Palma e Javier Martinez. Helena e Zeudi hanno avuto un confronto diretto, durante il quale Helena ha accusato Zeudi di falsità e furbizia, sostenendo che la loro amicizia non fosse sincera. Zeudi ha replicato esprimendo i suoi sentimenti e le difficoltà nel gestire la situazione.

Eliminazione di Bernardo Cherubini

Il televoto della serata ha decretato l’eliminazione di Bernardo Cherubini, fratello del cantante Jovanotti. Prima di lasciare la Casa, Bernardo ha ricevuto una sorpresa dalla sua compagna, Tiziana, che lo ha incoraggiato a non sentirsi in colpa per eventi passati e a valorizzare la persona che è. Nonostante questo momento toccante, il pubblico ha deciso per la sua eliminazione.

Nomination della serata

La puntata si è conclusa con le nomination, che hanno portato al televoto i seguenti concorrenti:

Emanuele Fiori

Giglio

Iago García

Ilaria Galassi

Jessica Morlacchi

Zeudi Di Palma

Il pubblico sarà chiamato a decidere chi tra loro dovrà abbandonare la Casa nella prossima puntata