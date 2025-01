Grande Fratello 18, anticipazioni stasera 27 gennaio: nuovi concorrenti, sorprese e televoto eliminatorio

Settimana ricca di novità per il Grande Fratello 18: oggi, lunedì 27 gennaio 2025, va in scena la 26ª puntata stagionale del reality show condotto da Alfonso Signorini. Come di consueto, la serata sarà piena di colpi di scena, con un nuovo televoto eliminatorio e l’ingresso di nuovi concorrenti nella casa più spiata d’Italia. Appuntamento fissato per le 21:30 su Canale 5, in prima serata.

Nuovi ingressi: ecco i protagonisti della serata

Archiviato il recente maxi-ripescaggio – accompagnato dalle polemiche per il ritorno di Helena Prestes – il Grande Fratello si prepara ad accogliere nuovi volti (e vecchie conoscenze). Tra gli ingressi più attesi di stasera c’è quello di Maria Teresa Ruta, protagonista della storica quinta edizione del GF Vip, vinta nel 2021 da Tommaso Zorzi. La Ruta, che all’epoca partecipò in coppia con la figlia Guenda Goria, tornerà nella casa dove ritroverà la sua amica e coinquilina di allora, Stefania Orlando.

Ma non è tutto. Secondo il settimanale Chi, entreranno nella casa anche:

Mattia Fumagalli , maestro di sci.

, maestro di sci. Federico Chimirri, chef argentino già visto nell’undicesima edizione di MasterChef Italia.

Si vocifera inoltre del possibile ingresso di Artur Dainese, modello di origini ucraine e armene ed ex volto de L’Isola dei Famosi. Tuttavia, per quest’ultimo, il debutto potrebbe slittare a una delle prossime puntate.

Equilibri e tensioni nella casa: pace tra Jessica e Helena?

Nel frattempo, all’interno della casa, continuano a svilupparsi dinamiche inaspettate. Dopo numerosi scontri, pare sia scoppiata la pace tra Jessica Morlacchi ed Helena Prestes, protagoniste di uno dei conflitti più accesi delle ultime settimane. La tregua sarà duratura? O è solo una strategia per il gioco?

Anche Luca Calvani ha vissuto momenti difficili. L’attore toscano, nervoso a causa di alcuni battibecchi con Jessica – che aveva svelato retroscena intimi della loro amicizia – aveva addirittura minacciato di ritirarsi. Tuttavia, nella notte, i due hanno siglato una pace inaspettata, suggellata da lacrime e abbracci, che potrebbe cambiare le dinamiche della puntata.

Nomination e televoto eliminatorio: chi rischia di uscire?

La puntata di stasera sarà caratterizzata da un nuovo televoto eliminatorio. I concorrenti in nomination sono ben sei:

Amanda Lecciso

Iago Garcia

Lorenzo Spolverato

Luca Calvani

Shaila Gatta

Stefania Orlando

Stando ai sondaggi attuali, Iago Garcia sembra essere il favorito, seguito da Luca Calvani, Amanda Lecciso e Stefania Orlando. Più incerta la situazione per Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, che rischiano l’eliminazione. Tuttavia, entrambi si sono garantiti la possibilità di essere ripescati in caso di uscita, grazie alla recente vittoria in un televoto flash.

Dove e come vedere la puntata del Grande Fratello

Per non perdere neanche un momento della serata, il Grande Fratello 18 andrà in onda: