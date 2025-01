La Fiorentina espugna l’Olimpico: vittoria per 2-1 sulla Lazio

In una serata emozionante allo Stadio Olimpico di Roma, la Fiorentina ha conquistato una vittoria cruciale per 2-1 contro la Lazio, rilanciando le proprie ambizioni in Serie A. I gol decisivi sono stati realizzati da Yacine Adli e Lucas Beltrán, mentre per i biancocelesti ha accorciato le distanze Adam Marušić nei minuti di recupero.

Un inizio fulminante per la Fiorentina

La squadra guidata da Raffaele Palladino è partita con grande determinazione, imponendo il proprio gioco sin dai primi minuti. All’11’, un’azione orchestrata da Robin Gosens sulla sinistra ha portato a un cross preciso per Adli, che con una splendida volée ha battuto il portiere laziale, portando in vantaggio i viola.

Pochi minuti dopo, al 17′, la Fiorentina ha raddoppiato: Dodô ha servito un cross dalla destra, trovando la testa di Beltrán, che ha insaccato il pallone alle spalle di Ivan Provedel. La Lazio è apparsa in difficoltà, incapace di reagire all’intensità degli avversari.

La Reazione della Lazio nella ripresa

Nel secondo tempo, la Lazio ha cercato di ribaltare la situazione, aumentando la pressione offensiva. Nonostante gli sforzi, la difesa della Fiorentina, guidata da un solido David De Gea, ha resistito agli attacchi biancocelesti. Al 92′, la Lazio è riuscita a segnare con Marušić, che ha approfittato di una mischia in area per accorciare le distanze.

Nei minuti finali, la tensione è salita alle stelle: Pedro ha colpito un palo al 98′, sfiorando il pareggio per la Lazio. Inoltre, sia Palladino che Marco Baroni, allenatore della Lazio, sono stati espulsi per proteste, aggiungendo ulteriore drammaticità al finale di partita.

Implicazioni per la Classifica

Questa vittoria è fondamentale per la Fiorentina, che interrompe una serie negativa di quattro sconfitte e due pareggi nelle ultime sei partite. Con questi tre punti, i viola riaprono la corsa per un posto in Champions League, portandosi a tre punti dalla Lazio, che occupa attualmente la quarta posizione.

Statistiche e Curiosità

Con la rete odierna, Yacine Adli ha eguagliato il proprio record di marcature stagionali nei principali campionati europei, con tre gol in 20 partite.

Lucas Beltrán è il giocatore più giovane ad aver partecipato a più di 15 gol nelle ultime due stagioni di Serie A, con 10 reti e 6 assist.

è il giocatore più giovane ad aver partecipato a più di 15 gol nelle ultime due stagioni di Serie A, con 10 reti e 6 assist. La Fiorentina ha vinto tre gare consecutive contro la Lazio in Serie A per la prima volta dal periodo tra dicembre 2006 e marzo 2008.

Prossimi Impegni

La Fiorentina dovrà ora mantenere alta la concentrazione in vista dei prossimi impegni, cercando di capitalizzare su questa vittoria per consolidare la propria posizione in classifica. La Lazio, dal canto suo, dovrà analizzare gli errori commessi e lavorare per ritrovare la forma migliore nelle prossime sfide.