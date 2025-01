Fiorentina-Torino: probabili formazioni, orario e dove vedere la diretta

La Fiorentina ospiterà il Torino oggi, domenica 19 gennaio 2025, alle ore 12:30, allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Questo incontro, valido per la 21ª giornata di Serie A, vede entrambe le squadre desiderose di riscattarsi dopo recenti risultati deludenti.

Dove vedere la partita:

La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN, con collegamento a partire dalle ore 12:00.

Situazione della Fiorentina:

La squadra allenata da Raffaele Palladino non vince in campionato da oltre un mese e arriva da una sconfitta contro il Monza. Attualmente, i viola occupano il 6° posto in classifica con 32 punti.

Probabile formazione della Fiorentina (4-2-3-1):

Portiere: De Gea

Difensori: Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens

Centrocampisti: Adli, Mandragora

Trequartisti: Colpani, Beltran, Sottil

Attaccante: Kean

Assenti: Cataldi, Bove, Christensen.

Situazione del Torino:

Il Torino, guidato da Paolo Vanoli, è reduce da tre pareggi consecutivi in campionato, incluso l’1-1 nel derby contro la Juventus. I granata si trovano al 12° posto in classifica con 22 punti.

Probabile formazione del Torino (4-2-3-1):

Portiere: Milinkovic-Savic

Difensori: Vojvoda, Maripan, Coco, Sosa

Centrocampisti: Ricci, Tameze

Trequartisti: Lazaro, Vlasic, Karamoh

Attaccante: Adams

Assenti: Ilic, Schuurs, Zapata. Squalificati: Walukiewicz, Linetty.

Arbitro dell’incontro:

La direzione di gara è affidata al signor Michael Fabbri di Ravenna, con Rosario Abisso al VAR.

Precedenti e statistiche:

Il Torino ha vinto 50 partite di Serie A contro la Fiorentina, più che contro ogni altra squadra nella competizione. Tuttavia, i granata hanno collezionato solo due successi nei 10 confronti più recenti con i viola nel massimo campionato (3N, 5P).

La Fiorentina ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime tre partite di Serie A contro il Torino (2V, 1N). I viola non arrivano a quattro clean sheet di fila contro i granata dal periodo tra febbraio 1968 e ottobre 1969.

Fattori chiave del match:

Assenze importanti: Entrambe le squadre devono fare i conti con assenze significative. La Fiorentina è priva di Cataldi, Bove e Christensen, mentre il Torino deve rinunciare a Ilic, Schuurs, Zapata e agli squalificati Walukiewicz e Linetty.

Momento di forma: La Fiorentina cerca di interrompere una serie negativa di risultati, mentre il Torino punta a trasformare i recenti pareggi in vittorie per risalire la classifica.

Curiosità:

La Fiorentina ha perso le ultime due partite interne di Serie A, tante sconfitte quante nelle precedenti 21 (13V, 6N). In casa non fa peggio da una serie di tre gare perse di fila tra gennaio e febbraio 2005.

Informazioni per i tifosi:

I cancelli dello Stadio Artemio Franchi apriranno alle ore 10:30 per facilitare l’afflusso dei tifosi. Si consiglia di arrivare con anticipo per evitare code e di utilizzare i mezzi pubblici, data la limitata disponibilità di parcheggi nelle vicinanze dello stadio.

La sfida tra Fiorentina e Torino promette emozioni, con entrambe le squadre determinate a ottenere un risultato positivo per rilanciare le proprie ambizioni stagionali. I tifosi potranno seguire l’incontro sia allo stadio che attraverso la diretta su DAZN.