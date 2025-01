Fiorentina-Torino 1-1: Kean illude, Gineitis risponde. Viola in crisi nonostante la superiorità numerica

La Fiorentina di Raffaele Palladino continua il suo periodo negativo, non riuscendo ad andare oltre l’1-1 contro il Torino al Franchi. Nonostante l’espulsione di Ali Dembélé al 33° minuto, che ha lasciato i granata in dieci uomini per oltre un’ora, i viola non sono riusciti a capitalizzare la superiorità numerica.

Primo Tempo: Vantaggio Viola e Superiorità Numerica

La partita sembrava mettersi in discesa per la Fiorentina quando, al 33°, Ali Dembélé ha ricevuto la seconda ammonizione, lasciando il Torino in inferiorità numerica. Pochi minuti dopo, al 38°, Moise Kean ha portato in vantaggio i padroni di casa con un colpo di testa preciso su cross di Dodô. Il primo tempo si è chiuso con i viola avanti e in controllo del match.

Secondo Tempo: Reazione Granata e Pareggio di Gineitis

Nella ripresa, nonostante l’uomo in meno, il Torino ha mostrato carattere e determinazione. Al 70°, una disattenzione difensiva della Fiorentina ha permesso a Gineitis di trovare il gol del pareggio, sfruttando un errore in fase di costruzione di Comuzzo e Adli. Questo ha evidenziato le difficoltà della squadra di Palladino nel gestire il vantaggio e la superiorità numerica.

Fischi del Pubblico e Pressione su Palladino

Al termine della partita, i tifosi presenti al Franchi hanno manifestato il loro disappunto con sonori fischi, esprimendo insoddisfazione per la prestazione della squadra. Il tecnico Raffaele Palladino è ora sotto pressione, con la Fiorentina che non vince da sei partite consecutive in Serie A, scivolando al sesto posto in classifica.