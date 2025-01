Fine Dining. Cucina di Gran Classe debutta su Rai Italia dal 1° febbraio: un viaggio nel lusso e nell’alta cucina italiana

Un’esperienza sensoriale tra ospitalità di lusso, alta cucina e viaggi esclusivi. Dal 1° febbraio, su Rai Italia, debutta Fine Dining. Cucina di Gran Classe, il nuovo format televisivo dedicato al food & travel, ideato e diretto da Tiziana Murabito.

Il programma, che si distingue per il suo stile raffinato e immersivo, non è una competizione culinaria ma un vero e proprio viaggio emozionale attraverso i migliori boutique hotel, ristoranti gourmet e accademie di alta cucina in Italia. Con un racconto sofisticato e rilassante, Fine Dining esplora le eccellenze enogastronomiche del Bel Paese, celebrando il fascino della sua ospitalità e il talento dei migliori chef.

Quando e dove vedere Fine Dining. Cucina di Gran Classe

Il programma si compone di 10 puntate e 5 speciali, con una programmazione che coprirà i principali fusi orari internazionali. Ecco gli orari della prima messa in onda:

NEW YORK/TORONTO – 1° febbraio, ore 12

– 1° febbraio, ore 12 LOS ANGELES – 1° febbraio, ore 9

– 1° febbraio, ore 9 BUENOS AIRES/SAN PAOLO – 1° febbraio, ore 14

– 1° febbraio, ore 14 SYDNEY – 1° febbraio, ore 16

– 1° febbraio, ore 16 PECHINO/PERTH – 1° febbraio, ore 13

– 1° febbraio, ore 13 JOHANNESBURG – 2 febbraio, ore 13:15

– 2 febbraio, ore 13:15 BERLINO – 2 febbraio, ore 12:15

– 2 febbraio, ore 12:15 LISBONA/LONDRA – 2 febbraio, ore 11:15

A partire dal giorno successivo alla trasmissione, le puntate saranno disponibili anche su RaiPlay, permettendo così al pubblico di tutto il mondo di immergersi nel fascino della cucina italiana e delle sue location più esclusive.

Un viaggio tra eleganza e sapori autentici

Fine Dining. Cucina di Gran Classe è un omaggio al Made in Italy, un racconto che esalta la bellezza e l’autenticità dell’Italia attraverso i suoi piatti più iconici e le sue location da sogno.

“Ho voluto rappresentare ciò che amo: il relaxing mood, lo slow food e il fine living. L’ospitalità italiana è riconosciuta tra le migliori al mondo e il nostro vero punto di forza è l’accoglienza. Il cibo è piacere, scoperta e cultura, e a volte va vissuto senza cercare di replicarlo a casa, ma viaggiando per assaporarlo nel suo contesto autentico” – ha dichiarato Tiziana Murabito, regista e ideatrice del format.

Il primo ciclo di episodi, intitolato “All Roads Lead to Rome”, sarà un vero e proprio viaggio nella Capitale, tra boutique hotel, ristoranti panoramici e accademie di alta cucina, raccontando l’Italia più autentica attraverso piatti esclusivi e racconti di grandi chef.

Un cast d’eccezione tra giornalismo, ironia e grandi chef

A condurre il programma sarà il giornalista Luca Sessa, accompagnato dall’attore Simone Gallo, che porterà un tocco di ironia con sketch comici dedicati al mondo dell’alta pasticceria.

Tra i protagonisti della scena gastronomica italiana che parteciperanno al format ci saranno:

Daniele Lippi , Head Executive Chef e due stelle Michelin

, e Andy Luotto

Pietro di Noto

Gigi Miseferi

Andrea Golino

Fabio Ferrara

Tommaso Caporale

Matteo Cavoli

Gli episodi esploreranno diverse tematiche legate al food & beverage, tra cui:

✔️ Food pairing

✔️ Pizza gourmet

✔️ Visual food plating

✔️ Mixology

✔️ Sommelier d’eccellenza

✔️ Bollicine italiane

Un tributo al Made in Italy tra lusso e innovazione

Prodotto da BMC Pro TV, Fine Dining. Cucina di Gran Classe si propone come un punto di incontro tra intrattenimento, alta cucina e turismo di lusso, offrendo una narrazione che unisce tradizione e innovazione.

Con un approccio sofisticato e senza giudici né voti, il programma vuole ispirare il pubblico, invitandolo a vivere un’esperienza unica, tra piacere, cultura e viaggi esclusivi.

L’appuntamento è su Rai Italia dal 1° febbraio e su RaiPlay.