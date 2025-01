Fiat Tipo: nuova generazione per la berlina?

Stando alle indiscrezioni, sarebbe allo studio la nuova generazione della berlina Fiat Tipo. Potrebbe rappresentare la versione europea della Dodge Attitude, già commercializzata sul mercato messicano. La produzione, invece, dovrebbe essere affidata all’impianto turco di Bursa, grazie alla sinergia con la consociata locale Tofas.

La futura Fiat Tipo sarà riconoscibile per lo stile granturismo della carrozzeria berlina di dimensioni compatte, in quanto misurerà 470 cm in lunghezza, 185 cm in larghezza e 143 cm in altezza. Difficilmente sarà proposta nella variante station wagon, ma non sarebbe categoricamente esclusa.

La gamma della prossima Fiat Tipo potrebbe comprendere il motore a benzina 1.5 Turbo da 170 CV di potenza e 270 Nm di coppia massima, abbinato al cambio automatico a doppia frizione DCT a sette rapporti, nonché dotato della tecnologia ibrida Mild Hybrid da 48V.