Fiat Grande Panda: la nuova rivoluzione sostenibile nel segmento B

La nuova Fiat Grande Panda segna l’inizio di una nuova era per il marchio italiano, con un modello globale che unisce design raffinato, compattezza e sostenibilità. Questo innovativo “family mover”, progettato presso il Centro Stile di Torino, si distingue per le sue linee essenziali, l’organizzazione intelligente degli interni e la capacità di adattarsi sia alla vita familiare che a quella urbana. Con motorizzazioni ibride ed elettriche, la Grande Panda si propone come soluzione versatile e moderna per una mobilità più green.

Design ispirato alla tradizione italiana

L’estetica della Grande Panda richiama l’iconica Panda degli anni ’80, reinterpretandola in chiave moderna. Tra le sue caratteristiche principali:

Dimensioni compatte : lunghezza di 3,99 m, altezza di 1,57 m e larghezza di 1,76 m.

: lunghezza di 3,99 m, altezza di 1,57 m e larghezza di 1,76 m. Stile distintivo : superfici audaci, passaruota robusti e protezioni in argento.

: superfici audaci, passaruota robusti e protezioni in argento. Dettagli unici : scritte tridimensionali “PANDA” sulle porte, effetto lenticolare sul montante C e fari LED ispirati al videogioco Pixel degli anni ’80.

: scritte tridimensionali “PANDA” sulle porte, effetto lenticolare sul montante C e fari LED ispirati al videogioco Pixel degli anni ’80. Colori vivaci: sette tonalità che includono giallo Limone, blu Lago e rosso Passione, riflettendo lo stile di vita italiano.

Interni spaziosi e versatili

Nonostante le dimensioni compatte, la Grande Panda offre uno spazio interno sorprendente:

Capacità bagagliaio : fino a 412 litri (361 litri nella versione elettrica).

: fino a 412 litri (361 litri nella versione elettrica). Dettagli funzionali : vani portaoggetti da 13 litri nella plancia e soluzioni pratiche per il comfort dei passeggeri.

: vani portaoggetti da 13 litri nella plancia e soluzioni pratiche per il comfort dei passeggeri. Elementi colorati: dettagli gialli, tema Blu Tasmania e finiture curate.

Gli interni combinano tecnologia e praticità con un cruscotto digitale da 10’’ e una radio digitale da 10,25’’, che richiama la storica pista del Lingotto.

Motorizzazioni: ibrida ed elettrica

Versione ibrida

La Grande Panda ibrida è equipaggiata con un motore turbo 1.2L a 3 cilindri da 100 CV, supportato da una batteria Li-ion da 48V e un motore elettrico da 21 kW. I vantaggi includono:

Emissioni ridotte : solo 123 g di CO2.

: solo 123 g di CO2. Tecnologie avanzate: e-launch (partenza silenziosa in modalità elettrica), e-creeping (movimenti brevi in elettrico) e recupero di energia in decelerazione.

Versione elettrica

La versione completamente elettrica, con un motore da 83 kW (113 CV) e una batteria da 44 kWh, offre:

Autonomia : fino a 320 km nel ciclo WLTP.

: fino a 320 km nel ciclo WLTP. Prestazioni : da 0 a 50 km/h in 4,2 secondi.

: da 0 a 50 km/h in 4,2 secondi. Ricarica rapida: 100 kW DC, che consente di raggiungere l’80% della carica in soli 27 minuti.

Sostenibilità e innovazione

FIAT dimostra un forte impegno verso la sostenibilità con soluzioni innovative come:

Materiali riciclati : ogni Grande Panda utilizza plastica riciclata da 140 cartoni per bevande.

: ogni Grande Panda utilizza plastica riciclata da 140 cartoni per bevande. Bamboo Fiber Tex® : un tessuto composto al 33% da fibre di bambù per la plancia.

: un tessuto composto al 33% da fibre di bambù per la plancia. Cavo di ricarica integrato: una soluzione unica che evita di occupare spazio nel bagagliaio e rende la ricarica più semplice.

Allestimenti disponibili

Versione ibrida

POP : entry level con ADAS completi, strumentazione digitale e comfort essenziale.

: entry level con ADAS completi, strumentazione digitale e comfort essenziale. ICON : include sistema di infotainment da 10,25’’, luci LED e pacchetti tech e style opzionali.

: include sistema di infotainment da 10,25’’, luci LED e pacchetti tech e style opzionali. LA PRIMA: top di gamma con cerchi in lega da 17’’ e materiali premium come il Bamboo Fiber Tex®.

Versione elettrica

La Prima : allestimento completo con tutte le dotazioni di punta.

: allestimento completo con tutte le dotazioni di punta. (Grande Panda)RED: un modello più accessibile, parte della partnership con (RED), per sostenere cause sociali globali.

ADAS e servizi connessi

La Grande Panda è dotata di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), tra cui:

Parking Assistance con sensori e telecamera posteriore.

con sensori e telecamera posteriore. Cruise Control e Sistema di Mantenimento della Corsia.

e Sistema di Mantenimento della Corsia. Frenata Autonoma d’Emergenza.

I servizi connessi, come Connect ONE e Connect PLUS, offrono navigazione avanzata, SOS Help Call e integrazione con l’app e-ROUTES per pianificare la ricarica.

Prezzi e accessibilità

Versione ibrida : a partire da 16.950 € con incentivi di rottamazione.

: a partire da con incentivi di rottamazione. Versione elettrica: a partire da 22.950 € per l’allestimento RED.

Entrambe le versioni sono progettate per essere accessibili anche ai neopatentati.