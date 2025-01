FantaSanremo 2025: cosa succede dopo il ritiro di Emis Killa

Il FantaSanremo si trova di fronte a una sfida senza precedenti con 2,8 milioni di partecipanti attesi quest’anno. Infatti, il gioco ha raggiunto numeri record con oltre 170.000 leghe formate e più di un milione di squadre registrate, dimostrando una crescita straordinaria nella sua quinta edizione.

Tuttavia, il ritiro di Emis Killa, l’artista più selezionato nel FantaSanremo 2025, ha creato una situazione complessa che richiede modifiche immediate al regolamento. Le nuove regole, che prevedevano già un cambiamento nella composizione delle squadre da 5 a 7 membri, dovranno essere ulteriormente adattate. Inoltre, con l’introduzione di nuovi bonus e malus, come i 30 punti per un’invasione di palco non programmata e 10 punti per un’esibizione con strumento, il gioco deve ora affrontare una significativa riorganizzazione del sistema di punteggio.

Impatto sul Regolamento FantaSanremo 2025

Gli organizzatori del FantaSanremo hanno dovuto modificare rapidamente il regolamento a seguito del ritiro di Emis Killa, uno degli artisti più selezionati dai partecipanti. Secondo quanto stabilito, a partire dal 30 gennaio 2025, i nuovi iscritti non potranno più includere il rapper nelle loro squadre.

In particolare, i giocatori che hanno già selezionato Emis Killa nelle proprie formazioni avranno tempo fino al 10 febbraio per sostituirlo con un altro artista in gara. Conseguentemente, se i fantallenatori non effettueranno il cambio entro la scadenza, il rapper rimarrà in squadra ma non assegnerà alcun punto durante la competizione.

Giacomo Piccinini, tra i fondatori del FantaSanremo, ha evidenziato come questa situazione abbia creato sfide tecniche significative, considerando che Emis Killa era stato ampiamente scelto grazie al suo costo contenuto di soli 12 baudi. Inoltre, gli organizzatori dovranno apportare modifiche anche alla numerazione della classifica, poiché l’ultimo classificato sarà il 29° e non più il 30°.

Per facilitare la transizione, l’app del FantaSanremo verrà aggiornata con un sistema di notifiche push per informare i fantallenatori che hanno Emis Killa in squadra. Un triangolo di avvertimento comparirà accanto al nome dell’artista per segnalare il suo ritiro dalla competizione.

Soluzioni tecniche e alternative

Per affrontare le sfide tecniche causate dal ritiro di Emis Killa, gli sviluppatori del FantaSanremo hanno programmato un aggiornamento significativo dell’applicazione. Conseguentemente, dal prossimo aggiornamento, l’app implementerà un sistema di notifiche push per informare i fantallenatori che hanno selezionato il rapper nelle loro squadre.

In particolare, l’interfaccia mostrerà un triangolo di avvertimento accanto al nome dell’artista ritirato, segnalando chiaramente la necessità di una sostituzione. Inoltre, gli organizzatori hanno dovuto modificare il sistema di numerazione della classifica, poiché l’ultimo classificato sarà ora il 29° invece del 30°.

Per facilitare la transizione, il FantaSanremo ha implementato diverse soluzioni tecniche:

Modifica della formazione dalle 8:00 alle 20:00 durante la settimana del Festival

Possibilità di cambiare il capitano ogni sera

Sistema di sostituzione tra titolari e riserve

Calcolo automatico dei punteggi la mattina successiva

Analogamente alle precedenti edizioni, il sistema mantiene la possibilità di creare fino a cinque squadre per utente. Per garantire la massima flessibilità, i fantallenatori possono modificare la propria formazione fino alle 23:59 del 10 febbraio.

La piattaforma ha anche introdotto un sistema VAR per la valutazione degli episodi dubbi, mentre i bonus segreti verranno svelati ogni sera, impedendo agli artisti di prepararsi in anticipo per ottenere punti extra.

Conclusione

Il FantaSanremo 2025 dimostra una straordinaria capacità di adattamento davanti alle sfide impreviste. Nonostante il ritiro di Emis Killa abbia creato inizialmente confusione, gli organizzatori hanno risposto prontamente con soluzioni efficaci. Certamente, la gestione di 2,8 milioni di partecipanti richiede un sistema robusto, quindi le modifiche tecniche implementate garantiscono una transizione fluida per tutti i fantallenatori.

La nuova struttura dei bonus e malus, insieme al sistema VAR e alle notifiche push, rafforza l’esperienza di gioco. Gli aggiornamenti del regolamento, che permettono sostituzioni fino al 10 febbraio, offrono ai partecipanti la flessibilità necessaria per adattare le proprie strategie. Questa quinta edizione del FantaSanremo si conferma come un fenomeno culturale che unisce tecnologia e passione per la musica italiana, promettendo un’esperienza coinvolgente per milioni di appassionati.