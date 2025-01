Europa League: Lazio e Roma pronte per le sfide decisive di oggi

Giovedì 30 gennaio 2025, l’Europa League giunge all’ottava e ultima giornata della fase a girone unico, con le squadre italiane Lazio e Roma pronte a scendere in campo in incontri decisivi per il loro cammino europeo.

Lazio: Obiettivo Primato nel Girone

Castellanos – Lazio – Depositphotos

La Lazio, già qualificata agli ottavi di finale, affronta in trasferta il Braga alle ore 21:00. I biancocelesti, guidati da Marco Baroni, puntano a consolidare il primo posto nel girone, forte di una serie positiva che li ha visti protagonisti in questa fase della competizione.

Il percorso della Lazio in questa fase a girone unico è stato impressionante:

25 settembre 2024 : Dinamo Kiev 0-3 Lazio

: 3 ottobre 2024 : Lazio 4-1 Nizza

: 24 ottobre 2024 : FC Twente 0-2 Lazio

: 7 novembre 2024 : Lazio 2-1 Porto

: 28 novembre 2024 : Lazio 0-0 Ludogorets

: 12 dicembre 2024 : Ajax 1-3 Lazio

: 23 gennaio 2025: Lazio 3-1 Real Sociedad

Con 19 punti in 7 partite, la Lazio ha dimostrato solidità e determinazione, mettendo in evidenza giocatori chiave come Castellanos, fondamentale per il successo della squadra.

Il Braga, dal canto suo, cerca una vittoria per sperare nella qualificazione agli spareggi. Attualmente, la squadra portoghese si trova in una posizione critica in classifica, rendendo questa partita cruciale per le loro ambizioni europee.

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW e Sky Go.

Roma: Sfida Decisiva all’Olimpico

Dybala (Depositphotos)

Contemporaneamente, alle ore 21:00, la Roma ospita all’Olimpico l’Eintracht Francoforte. I giallorossi, guidati da Claudio Ranieri, si trovano al 21° posto in classifica con 9 punti e necessitano di almeno un pareggio per assicurarsi la qualificazione agli spareggi; una vittoria potrebbe addirittura proiettarli tra le prime 16, garantendo l’accesso diretto agli ottavi.

Il cammino della Roma in questa fase è stato altalenante:

26 settembre 2024 : Roma 1-1 Athletic Bilbao

: 3 ottobre 2024 : Elfsborg 1-0 Roma

: 24 ottobre 2024 : Roma 1-0 Dinamo Kiev

: 7 novembre 2024 : Union Saint-Gilloise 1-1 Roma

: 28 novembre 2024 : Tottenham 2-2 Roma

: 12 dicembre 2024 : Roma 3-0 Braga

: 23 gennaio 2025: AZ Alkmaar 1-0 Roma

La recente sconfitta contro l’AZ Alkmaar ha complicato la situazione dei giallorossi, rendendo la sfida contro l’Eintracht decisiva per il prosieguo del torneo. Giocatori come Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini saranno chiamati a dare il massimo per trascinare la squadra verso la qualificazione.

L’Eintracht Francoforte, attualmente al 3° posto in Bundesliga, arriva a Roma con l’obiettivo di consolidare la propria posizione nel girone. Nonostante la recente cessione dell’attaccante Omar Marmoush al Manchester City, la squadra tedesca ha dimostrato di essere competitiva, con giocatori come Mario Götze e Hugo Ekitike pronti a fare la differenza.

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 252) e in streaming su NOW e Sky Go.

Programmazione Completa della Giornata

Tutte le partite di questa ottava giornata inizieranno alle ore 21:00. Per un’esperienza completa, Sky offre la Diretta Gol Europa League sul canale 251 e su NOW, permettendo di seguire in tempo reale le azioni salienti di tutti gli incontri.

Ecco alcune delle partite in programma:

Ajax vs Galatasaray

vs Athletic Bilbao vs Viktoria Plzen

vs Dinamo Kiev vs RFS

vs FC Midtjylland vs Fenerbahçe

vs FC Twente vs Besiktas

vs FCSB vs Manchester United

vs Ferencvárosi TC vs AZ Alkmaar

vs Lione vs Ludogorets

vs Maccabi Tel Aviv vs Porto

