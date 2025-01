Europa League: Roma e Lazio in campo oggi

Oggi, giovedì 23 gennaio 2025, le squadre italiane Roma e Lazio scenderanno in campo per la settima giornata della fase campionato della UEFA Europa League. Ecco un’anteprima delle loro sfide:

AZ Alkmaar vs. Roma

Data e ora: 23 gennaio 2025, ore 18:45

23 gennaio 2025, ore 18:45 Stadio: AFAS Stadion, Alkmaar

La Roma affronta l’AZ Alkmaar in una trasferta insidiosa. I giallorossi, attualmente in corsa per un posto tra le prime otto, puntano a consolidare la loro posizione in classifica. Una vittoria sarebbe fondamentale per avvicinarsi alla qualificazione diretta agli ottavi di finale. L’AZ Alkmaar, dal canto suo, cercherà di sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà la squadra capitolina.

Lazio vs. Real Sociedad

Baroni (depositphotos)

Data e ora: 23 gennaio 2025, ore 21:00

23 gennaio 2025, ore 21:00 Stadio: Stadio Olimpico, Roma

La Lazio ospita la Real Sociedad in un match cruciale per le sorti del girone. I biancocelesti, attualmente in testa alla classifica con 16 punti, cercano una vittoria per assicurarsi matematicamente il passaggio diretto agli ottavi di finale. La Real Sociedad, avversario ostico, cercherà di strappare punti preziosi in ottica qualificazione.

Situazione delle italiane in Europa League

Sia Roma che Lazio sono in una posizione favorevole per avanzare nella competizione. La Roma necessita di una prestazione convincente contro l’AZ Alkmaar per rafforzare le proprie chance di qualificazione diretta, mentre la Lazio, con una vittoria contro la Real Sociedad, potrebbe già staccare il biglietto per gli ottavi di finale.

Dove vedere le partite

Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta sui canali Sky Sport e in streaming su NOW TV, permettendo ai tifosi di seguire le sfide delle squadre italiane in Europa League.