Empoli-Bologna: probabili formazioni, orario e dove vedere la diretta

Questa sera, sabato 25 gennaio 2025, alle ore 20:45, lo Stadio Carlo Castellani di Empoli sarà il palcoscenico della sfida tra Empoli e Bologna, valida per la 22ª giornata di Serie A. Entrambe le squadre cercano punti preziosi: i toscani per allontanarsi dalla zona retrocessione, gli emiliani per consolidare le proprie ambizioni europee.

Situazione delle Squadre

L’Empoli, guidato da Roberto D’Aversa, sta attraversando un periodo complicato. Nelle ultime cinque partite, gli azzurri hanno raccolto solo una vittoria, evidenziando difficoltà sia in fase difensiva che offensiva. La squadra è attualmente al 16° posto in classifica, con un margine sottile sulla zona retrocessione. Il tecnico D’Aversa dovrà fare a meno di alcuni elementi chiave a causa di infortuni, ma potrebbe recuperare Tino Anjorin per la panchina.

“Affrontiamo una squadra forte sotto tutti i punti di vista – ha dichiarato D’Aversa –, ben allenata e con l’entusiasmo di una vittoria storica in Champions. Una vittoria importante, lo dimostra anche il modo in cui hanno esultato a fine gara. Detto questo, c’è bisogno di un Empoli che sotto l’aspetto dell’intensità, dell’aggressività e della compattezza di squadra vada in campo concedendo il meno possibile. Il Bologna ha qualità, rispetto all’anno scorso ad ora ha fatto anche un punto in più. Quando avremo le occasioni dovremo essere cinici e determinati, in fase difensiva dovremo concedere il memo possibile. Quando si affrontano le grandi squadre il margine di errore dev’essere minimo. La dimostrazione è stata nelle ultime partite, al minimo errore ti puniscono”.

Il Bologna di Vincenzo Italiano vive invece un momento positivo. Reduce da una storica vittoria in Champions League contro il Borussia Dortmund per 2-1, i rossoblù sono in piena corsa per un posto in Europa. Attualmente occupano la 7ª posizione in classifica, a soli tre punti dalla zona Europa League. Tuttavia, dovranno fare a meno di Riccardo Orsolini, out per un mese a causa di un infortunio rimediato nell’ultima gara europea.

Dallinga del Bologna (depositphotos)

Probabili Formazioni

Empoli (3-4-2-1):

Portiere: Vásquez

Difensori: Goglichidze , Ismajli , Viti

, , Centrocampisti: Gyasi , Grassi , Henderson , Pezzella

, , , Trequartisti: Esposito , Fazzini

, Attaccante: Colombo

Allenatore: Roberto D’Aversa

Bologna (4-2-3-1):

Portiere: Skorupski

Difensori: Posch , Beukema , Lucumí , Miranda

, , , Centrocampisti: Freuler , Moro

, Trequartisti: Ndoye , Odgaard , Dominguez

, , Attaccante: Dallinga

Allenatore: Vincenzo Italiano

Nell’Empoli, il modulo 3-4-2-1 prevede Vásquez tra i pali, con una linea difensiva composta da Goglichidze, Ismajli e Viti. Sulle fasce agiranno Gyasi e Pezzella, mentre in mediana spazio a Grassi e Henderson. Sulla trequarti, Esposito e Fazzini supporteranno l’unica punta Colombo.

Per il Bologna, Skorupski difenderà i pali, con una difesa a quattro formata da Posch, Beukema, Lucumí e Miranda. In mezzo al campo, la coppia Freuler–Moro avrà il compito di dettare i tempi, mentre il trio Ndoye, Odgaard e Dominguez agirà alle spalle dell’unica punta Dallinga.

Dove Vedere la Partita

La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e Sky Sport. Gli abbonati DAZN potranno seguire il match tramite l’app disponibile su smart TV, smartphone, tablet e computer. Per gli utenti Sky, la gara sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Inoltre, il match sarà disponibile in streaming su Now TV e Sky Go.

Arbitro dell’Incontro

La direzione della gara è affidata all’arbitro Daniele Chiffi della sezione di Padova. Sarà coadiuvato dagli assistenti Berti e Dei Giudici, con Zufferli come quarto uomo. Al VAR ci saranno Paterna e Mariani.

Precedenti e Statistiche

Nella partita d’andata, disputata al Dall’Ara il 31 agosto 2024, il match si è concluso sull’1-1, con reti di Fabbian per il Bologna e Gyasi per l’Empoli. Negli ultimi confronti al “Castellani”, il Bologna ha vinto per 1-0 nella stagione 2023/24, mentre l’Empoli si è imposto per 3-1 nella stagione precedente.