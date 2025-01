Emis Killa si ritira da Sanremo 2025: ecco il motivo

Il Festival di Sanremo 2025 subisce una significativa modifica: il rapper Emis Killa ha annunciato il suo ritiro dalla competizione musicale più prestigiosa d’Italia. La decisione è giunta dopo che l’artista ha appreso di essere indagato per associazione a delinquere nell’ambito dell’inchiesta “Doppia Curva” sugli ultrà milanesi. Inoltre, gli è stato notificato un Daspo che gli vieta di assistere agli incontri di calcio per tre anni.

Emis Killa, all’anagrafe Emiliano Rudolf Giambelli, avrebbe dovuto calcare per la prima volta il palco dell’Ariston con il brano “Demoni”. Nella serata dedicata alle cover, era prevista una performance insieme a Lazza e alla violinista Laura Marzadori, con una reinterpretazione del brano “100 messaggi”. Tuttavia, a seguito delle recenti vicende giudiziarie, l’artista ha scelto di fare un passo indietro.

In un messaggio condiviso sulle sue storie di Instagram, Emis Killa ha dichiarato:

“Apprendo oggi dai giornali che sono indagato (a me è stato notificato esclusivamente il Daspo, che è un atto amministrativo e non penale). Se questo corrisponderà al vero, sarà importante che l’indagine faccia il suo corso e la magistratura possa lavorare in serenità senza polemiche o pressioni e circhi mediatici.”

Ha poi aggiunto:

“Dopo 15 anni di carriera ero felice di affrontare il mio primo Sanremo. Ringrazio Carlo Conti per avermi voluto, ma preferisco fare un passo indietro e non partecipare. Confido che tutto si risolverà al più presto, per il meglio, e spero di poter affrontare in futuro un Festival in cui ad essere centrale sia la musica, poter portare la mia canzone, parlare solo di quella e divertirmi, come avrebbe dovuto essere quest’anno e come è giusto che sia per tutti gli artisti che decidono di mettersi in gioco e partecipare alla gara.”

La notizia del ritiro ha suscitato reazioni nel mondo dello spettacolo. Il direttore artistico del Festival, Carlo Conti, ha espresso il suo rammarico attraverso un post sui social media:

“Prendo atto con rammarico della decisione di Emis Killa di ritirarsi da Sanremo. Comprendo il suo stato d’animo che non gli consente di vivere al meglio e con serenità la settimana di musica al Festival.”

Secondo il regolamento del Festival di Sanremo, in caso di defezione o esclusione di un artista, il direttore artistico ha la facoltà di scegliere e invitare un altro artista con una nuova canzone o di non procedere ad alcuna sostituzione. In questo caso, è stato deciso di non sostituire Emis Killa, riducendo così a 29 il numero dei partecipanti in gara.

L’inchiesta “Doppia Curva” ha portato alla luce presunti legami tra alcuni esponenti del mondo dello spettacolo e gruppi ultrà coinvolti in attività illecite. Emis Killa è tra gli indagati per associazione a delinquere, accusa che l’artista ha appreso dai media, avendo ricevuto solo la notifica del Daspo, un provvedimento amministrativo che gli impedisce di assistere a manifestazioni sportive per un determinato periodo.

Il rapper, originario di Vimercate, ha costruito una carriera solida nel panorama musicale italiano, distinguendosi per brani che raccontano storie di vita e realtà sociali. La sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025 era molto attesa dai fan e dagli addetti ai lavori, rappresentando un ulteriore riconoscimento del suo percorso artistico.

La decisione di ritirarsi dalla competizione è stata accolta con rispetto da parte del pubblico e dei colleghi, che hanno apprezzato la scelta dell’artista di affrontare le vicende giudiziarie con discrezione, evitando di distogliere l’attenzione dalla musica e dalla manifestazione stessa.

Il Festival di Sanremo, giunto alla sua 75ª edizione, si svolgerà dal 11 al 15 febbraio 2025. Nonostante l’assenza di Emis Killa, la kermesse canora promette di offrire al pubblico una varietà di esibizioni e brani inediti, mantenendo viva la tradizione musicale italiana.