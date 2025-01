Elena Sofia Ricci interpreta Giulia Spizzichino nel film “La farfalla impazzita”: il 29 gennaio su Rai1

Il 29 gennaio 2025, in prima serata su Rai 1, andrà in onda il film per la televisione “La farfalla impazzita”, con Elena Sofia Ricci nel ruolo di Giulia Spizzichino, un’ebrea romana sopravvissuta allo sterminio nazista della sua famiglia. La pellicola, diretta da Kiko Rosati, è ispirata all’omonimo libro scritto dalla stessa Spizzichino in collaborazione con Roberto Riccardi.

La trama del film

“La farfalla impazzita” racconta la storia di Giulia Spizzichino, una donna che ha vissuto sulla propria pelle gli orrori della Shoah. Nata e cresciuta a Roma, Giulia sfuggì alla deportazione del 16 ottobre 1943, ma perse 26 membri della sua famiglia, tra cui tutto il ramo materno dei Di Consiglio, tra Auschwitz e le Fosse Ardeatine. Mezzo secolo dopo, quando Erich Priebke, uno degli esecutori materiali della strage delle Fosse Ardeatine, viene rintracciato in Argentina, Giulia decide di affrontare i fantasmi del passato e si batte per la sua estradizione e condanna.

Il cast e la produzione

Oltre a Elena Sofia Ricci nel ruolo di Giulia Spizzichino, il film vede la partecipazione di:

Massimo Wertmüller

Jürgen Heinrich

Josafat Vagni

Fulvio Pepe

Mariangeles Torres

La regia è affidata a Kiko Rosati, mentre la sceneggiatura è frutto del lavoro di Mauro Caporiccio, Andrea Porporati e Maria Porporati. La produzione è curata da Matteo Levi.

L’importanza della memoria

La messa in onda di “La farfalla impazzita” avviene in occasione della Giornata della Memoria, celebrata il 27 gennaio, per ricordare le vittime dell’Olocausto. Il film offre un’occasione per riflettere sugli orrori del passato e sull’importanza di mantenere viva la memoria storica, affinché tragedie simili non si ripetano.

Dove e quando vedere il film

“La farfalla impazzita” sarà trasmesso in prima serata su Rai 1 il 29 gennaio 2025. Sarà inoltre disponibile sulla piattaforma RaiPlay per la visione on-demand.