Il Sudestival 2025 di Monopoli si prepara ad accogliere l’anteprima pugliese di “E se mio padre“, film diretto da Sole Tonnini. L’opera, ispirata a vicende familiari, vanta un cast di rilievo con attori del calibro di Claudia Gerini, Massimo Ghini, Dino Abbrescia e la giovane Margherita Pantaleo. La proiezione è prevista per il 24 gennaio 2025, durante la serata inaugurale del festival.

"E se mio padre": l'opera prima di Sole Tonnini in anteprima pugliese al Sudestival 2025

Una trama tra mistero e scoperta

Ambientato negli anni Ottanta, il film segue la storia di Aida, una ragazzina di 12 anni che inizia a sospettare che il padre, Adriano, sia coinvolto in attività poco chiare. Le frequenti assenze e i viaggi misteriosi di Adriano alimentano l’immaginazione di Aida, che, insieme al suo nuovo amico Daniel, cerca di svelare la verità. I due ragazzi ipotizzano scenari che vedono Adriano come terrorista, killer o spia, riflettendo le paure e le tensioni sociali dell’epoca. La loro indagine li porterà a una scoperta sorprendente, rivelando una realtà diversa da quella immaginata.

Un cast d’eccezione

Nel ruolo di Adriano troviamo Massimo Ghini, mentre Claudia Gerini interpreta Norma, una figura chiave nella vita di Aida. Dino Abbrescia e Renato Marchetti completano il cast degli adulti, mentre la giovane Margherita Pantaleo dà vita ad Aida, offrendo una performance intensa e convincente.

Riconoscimenti al Sudestival

Durante la serata di presentazione, Claudia Gerini e Massimo Ghini saranno insigniti rispettivamente dei premi “Eccellenti Visioni” e “Alla Carriera” del Sudestival 2025, riconoscimenti che celebrano il loro contributo significativo al cinema italiano.

Dietro le quinte

Le riprese di “E se mio padre” si sono svolte tra Roma e il litorale laziale, in particolare nelle località di Anzio e Nettuno, ricreando fedelmente l’atmosfera degli anni Ottanta. La regista Sole Tonnini, al suo esordio cinematografico, ha dichiarato di essersi ispirata a vicende personali, trasformando esperienze intime in una narrazione universale che esplora temi come il rapporto padre-figlia, il mistero e la scoperta di sé.

Un viaggio tra realtà e immaginazione

Il film si distingue per la capacità di mescolare realtà e fantasia, mostrando come l’immaginazione dei bambini possa costruire mondi complessi per dare senso a ciò che non comprendono. Le supposizioni di Aida e Daniel riflettono le paure collettive dell’epoca, offrendo al contempo uno sguardo tenero e profondo sull’infanzia e sul desiderio di conoscere la verità.

Aspettative e curiosità

L’anteprima di “E se mio padre” al Sudestival 2025 è molto attesa sia dal pubblico che dalla critica. L’opera promette di offrire una narrazione coinvolgente, supportata da interpretazioni di alto livello e da una regia sensibile e attenta ai dettagli. Sarà interessante osservare come il film verrà accolto e quale impatto avrà nel panorama cinematografico italiano.