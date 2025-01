E’ l’universo femminile a rimanere particolarmente affascinato dalla lettura dei tarocchi

La curiosità di superare i limiti conoscitivi legati alla lettura razionale delle cose alimenta ancora oggi il fascino sprigionato dalla figura del cartomante che, promettendo di individuare verità attraverso l’interpretazione del linguaggio dei tarocchi, si presenta come un professionista capace di risolvere ogni problema. Quando peraltro a tormentare un individuo è una crisi sentimentale, la sua necessità di superare questo traumatico evento può indurlo ad avvicinarsi perfino alle pratiche esoteriche. Scagionare la dolorosa ipotesi di una separazione dal partner rappresenta dunque per alcuni uno stimolo ad ascoltare il parere di cartomanti nella speranza che le loro intuizioni regalino risposte certe ai propri dilemmi. E’ indubbio che a manifestare con grande tenacia il desiderio di tutelare la loro relazione amorosa siano soprattutto le donne che, investite dalla natura del ruolo chiave di madri, percepiscono il rapporto di coppia come una dimensione in cui esprimere appieno la loro personalità. Pertanto la richiesta di consulti di cartomanzia finalizzata ad evitare il fallimento di una storia d’amore appartiene perlopiù al mondo femminile che di solito auspica di condividere con la sua dolce metà un percorso di vita duraturo. Il che vuol dire che la consulenza esoterica, per raggiungere quell’obiettivo, avrà lo scopo iniziale di svelare tradimenti e in generale il proposito di decifrare la situazione emotiva del partner. Capire cioè i motivi che lo hanno spinto a chiudere il dialogo e identificare eventuali rimedi in grado di restituirgli una nuova visione della relazione costituiscono il traguardo cui i cartomanti dichiarano di saper approdare. La cliente, confidando al professionista dell’arte della previsione le dinamiche del suo rapporto di coppia, lo rende inevitabilmente depositario di segreti che dovrà difendere con un’incorruttibile coerenza. Questo aspetto, più di ogni altro, impone ai clienti di selezionare con cura un operatore esoterico che, al di là della sua presunta capacità di predire il futuro, deve assicurare una solida riservatezza sulle loro rivelazioni intime.

La rete come piattaforma mediatica laddove reperire cartomanti

In passato è notorio che annunci relativi alla lettura dei tarocchi fossero presenti esclusivamente nei quotidiani, in riviste di gossip o in giornali dedicati al mondo della cartomanzia. Le emittenti televisive locali, poi, ospitavano, come accade del resto ancora oggi, dirette in cui un operatore esoterico interpretava a titolo gratuito le carte per rispondere ai quesiti posti al telefono dagli utenti. Allo stato attuale è internet a costituire la fonte primaria cui attingere se si intende trovare un professionista di questo singolare settore che dimostri già da subito una indiscussa credibilità etica e un’interessante preparazione esoterica. I portali che accolgono annunci di ogni genere e soprattutto i social più noti sono i preziosi spazi virtuali dove imprese o singoli operatori pubblicizzano la loro attività attraverso post e video assai curati sul piano grafico e contenutistico. L’attenzione a concepire slogan efficaci, a specificare nel dettaglio i servizi offerti e in generale a proporsi in modo seducente con la finalità di attrarre anche chi a queste pratiche è estraneo rappresenta la cifra stilistica di coloro che svolgono questo mestiere. Occorre sottolineare che la nascita di società che forniscono al telefono un’interpretazione dei tarocchi ha rivoluzionato il modo di comunicare tra le parti in causa : se prima, cioè, il cliente era solito recarsi presso lo studio privato del cartomante, ora ha l’opportunità di chiamare un team di esperti in qualsiasi fase della giornata e ricevere nell’immediato osservazioni sulle vicende più controverse della sua relazione. Aziende che competono sulla rete per conquistare il maggior numero di utenti sono molteplici e, sia pure con risultati economici differenti, ciascuna tuttavia riesce a maturare fatturati certamente invidiabili.

Il maggiore controllo sui costi operato dalle imprese di cartomanzia telefonica

La ricerca online di cartomanti serie e professionali non allontana il cliente dall’eventuale rischio di imbattersi ad un certo punto nella richiesta di somme spropositate di denaro per risolvere le sue controverse questioni amorose. L’avvento di società che promuovono una lettura telefonica dei tarocchi ha eliminato questo pericolo visto che per legge esse sono tenute a precisare in anticipo le tariffe e obbligate a far terminare dopo quindici minuti una chiamata. Posto che discutibile rimane il punto di vista di chi, interpretando la simbologia delle carte, ritiene sia possibile acquisire verità assolute su un accadimento, è certo che la presenza di tali imprese diminuisce di gran lunga la possibilità di sfruttare per fini utilitaristici la temporanea mancanza di lucidità del cliente.