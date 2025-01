Duetti Sanremo 2025, lista completa delle esibizioni cover

I duetti Sanremo si preparano a illuminare il palcoscenico del Festival più atteso d’Italia, portando un’esplosione di talento e creatività musicale dal 11 al 15 febbraio 2025. In particolare, la serata delle cover, programmata per il 14 febbraio, promette di essere uno degli eventi più memorabili del Festival di Sanremo 2025.

Infatti, questa edizione del Sanremo Festival presenta collaborazioni straordinarie che attraversano generazioni e generi musicali. Dalle performance attese di Tony Effe con Noemi, che interpreteranno “Tutto il resto è noia” di Franco Califano, fino all’emozionante tributo a Pino Daniele di Rocco Hunt con Clementino, la serata cover Sanremo si preannuncia come un viaggio musicale senza precedenti. Con 20 artisti ancora da annunciare e collaborazioni già confermate come Clara con Il Volo per “The Sound of Silence”, questa edizione promette di celebrare il meglio della musica italiana e internazionale.

Elenco delle esibizioni cover a Sanremo 2025

Tony Effe e Noemi – “Tutto il resto è noia” (Franco Califano)

– “Tutto il resto è noia” (Franco Califano) Rocco Hunt e Clementino – “Yes I Know My Way” (Pino Daniele)

– “Yes I Know My Way” (Pino Daniele) Massimo Ranieri e Neri per caso – “Quando” (Pino Daniele)

– “Quando” (Pino Daniele) Simone Cristicchi e Amara – “La cura” (Franco Battiato)

– “La cura” (Franco Battiato) Brunori Sas, Riccardo Sinigallia e Antonio Di Martino – “L’anno che verrà” (Lucio Dalla)

– “L’anno che verrà” (Lucio Dalla) Bresh e Cristiano De André – “Creuza de mä” (Fabrizio De André)

– “Creuza de mä” (Fabrizio De André) Olly e Goran Bregovic – “Il pescatore” (Fabrizio De André)

– “Il pescatore” (Fabrizio De André) Clara e Il Volo – “The Sound of Silence” (Simon & Garfunkel)

– “The Sound of Silence” (Simon & Garfunkel) Lucio Corsi e Topo Gigio – “Nel blu dipinto di blu” (Domenico Modugno)

– “Nel blu dipinto di blu” (Domenico Modugno) Gaia e Toquinho – “La voglia la pazzia” (Vinicius de Moraes)

– “La voglia la pazzia” (Vinicius de Moraes) Francesco Gabbani e Tricarico – “Io sono Francesco” (Tricarico)

– “Io sono Francesco” (Tricarico) Willie Peyote, Federico Zampaglione e Ditonellapiaga – “Un tempo piccolo” (Franco Califano)

– “Un tempo piccolo” (Franco Califano) Elodie e Achille Lauro – Omaggio a Rino Gaetano

– Omaggio a Rino Gaetano Rkomi e Francesca Michielin – “La nuova stella di Broadway” (Cesare Cremonini)

– “La nuova stella di Broadway” (Cesare Cremonini) Giorgia e Annalisa – “Skyfall” (Adele)

– “Skyfall” (Adele) Marcella Bella e Gemelli Mirko e Valerio Lucia – “L’emozione non ha voce” (Adriano Celentano)

– “L’emozione non ha voce” (Adriano Celentano) The Kolors e Sal Da Vinci – “Rossetto e caffè” (Sal Da Vinci)

– “Rossetto e caffè” (Sal Da Vinci) Joan Thiele e Frah Quintale – “Che cosa c’è” (Gino Paoli)

– “Che cosa c’è” (Gino Paoli) Rose Villain e Chiello – “Fiori rosa, fiori di pesco” (Lucio Battisti)

– “Fiori rosa, fiori di pesco” (Lucio Battisti) Irama e Arisa – “Say Something” (Christina Aguilera)

– “Say Something” (Christina Aguilera) Serena Brancale e Alessandra Amoroso – “If I Ain’t Got You” (Alicia Keys)

– “If I Ain’t Got You” (Alicia Keys) Fedez e Marco Masini – “Bella stronza” (Marco Masini)

– “Bella stronza” (Marco Masini) Emis Killa e Lazza – “100 messaggi”

– “100 messaggi” Shablo, Neffa, Guè, Tormento e Joshua – “Aspettando il sole” (Neffa)

– “Aspettando il sole” (Neffa) Coma Cose e Johnson Righeira – “L’estate sta finendo” (Righeira)

– “L’estate sta finendo” (Righeira) Sarah Toscano e Ofenbach – “Be Mine” (Ofenbach)

Panoramica completa dei duetti Sanremo 2025

La serata delle cover del Festival di Sanremo 2025 presenta un ricco panorama di collaborazioni artistiche. Massimo Ranieri si unirà ai Neri per caso per interpretare Quando di Pino Daniele, mentre Rocco Hunt e Clementino renderanno omaggio allo stesso artista con Yes I Know My Way.

Inoltre, la musica di Franco Battiato rivivrà attraverso Simone Cristicchi e Amara con La cura, creando un momento di profonda intensità emotiva. In particolare, Brunori Sas, accompagnato da Riccardo Sinigallia e Antonio Di Martino, porterà sul palco L’anno che verrà di Lucio Dalla.

La tradizione genovese trova spazio con due interpretazioni di De André: Bresh con Cristiano De André in Creuza de mä, e Olly con Goran Bregovic in Il pescatore. Allo stesso tempo, le sonorità internazionali emergono con Clara e Il Volo che interpreteranno The Sound of Silence.

Un momento particolarmente originale sarà l’esibizione di Lucio Corsi con Topo Gigio in Nel blu dipinto di blu, mentre Gaia e Toquinho porteranno le atmosfere brasiliane con La voglia la pazzia. La serata si arricchisce con Francesco Gabbani e Tricarico che interpreteranno Io sono Francesco, dimostrando la varietà stilistica di questa edizione del Festival.

Generazioni e generi musicali a confronto

Questa edizione del Festival evidenzia una notevole evoluzione nei generi musicali, con una diminuzione significativa del rap tradizionale a favore del pop e della canzone d’autore. In particolare, l’urban pop emerge come protagonista indiscusso, caratterizzando gran parte delle esibizioni previste.

Allo stesso tempo, gli artisti della scena rap dimostrano una notevole versatilità. Tony Effe, ad esempio, abbandona i testi provocatori per abbracciare sonorità che mescolano ritmi sudamericani e omaggi alla tradizione romana. Inoltre, Willie Peyote porta sul palco dell’Ariston una critica sociale affilata, combinando ironia tagliente con ritmi contemporanei.

La varietà generazionale si manifesta attraverso collaborazioni significative. I The Kolors, dalla vittoria ad Amici nel 2015 al successo di Italodisco, hanno attraversato diverse fasi artistiche. Tuttavia, la scelta degli autori solleva questioni sulla diversità musicale, considerando che gli stessi professionisti firmano più della metà dei brani in gara.

Un aspetto distintivo di questa edizione è l’attenzione ai temi personali piuttosto che sociali, con particolare focus sulla salute mentale. Nonostante ciò, il Festival mantiene il suo ruolo di ponte tra generazioni, confermandosi come fenomeno culturale in continua evoluzione.

La serata delle cover riflette questa fusione di stili, dove artisti di diverse generazioni si incontrano per reinterpretare classici della musica italiana e internazionale. Questa contaminazione tra generi e generazioni rappresenta un elemento caratterizzante del Sanremo 2025, dimostrando come il Festival continui a evolversi mantenendo vivo il dialogo tra tradizione e innovazione.

Tributi speciali e commemorazioni

Nel decimo anniversario della scomparsa di Pino Daniele, il Festival di Sanremo 2025 dedica un doppio tributo all’artista napoletano. Massimo Ranieri con i Neri per caso interpreteranno Quando, mentre Rocco Hunt e Clementino porteranno sul palco Yes I Know My Way.

In particolare, la serata si arricchisce di omaggi ai grandi maestri della musica italiana. Simone Cristicchi e Amara renderanno omaggio a Franco Battiato con La cura, una delle sue composizioni più toccanti. Inoltre, la tradizione genovese viene celebrata attraverso due interpretazioni di Fabrizio De André: Bresh con Cristiano De André in Crêuza de mä e Olly con Goran Bregovic in Il pescatore.

Un momento di straordinaria poesia musicale sarà l’esibizione di Brunori Sas, accompagnato da Riccardo Sinigallia e Antonio Di Martino, che interpreteranno L’anno che verrà di Lucio Dalla. Allo stesso tempo, la memoria di Franco Califano rivive attraverso due diverse interpretazioni: Willie Peyote con Federico Zampaglione dei Tiromancino e Ditonellapiaga in Un tempo piccolo e il duo Tony Effe con Noemi in Tutto il resto è noia.

Un tributo particolare alla storia del Festival viene offerto da Lucio Corsi, che ha scelto di interpretare Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno, la canzone che nel ’58 rivoluzionò Sanremo e la musica italiana. Questa scelta sottolinea il legame profondo tra passato e presente della musica italiana, celebrando i 75 anni di storia del Festival.

Conclusione

Certamente, il Festival di Sanremo 2025 si presenta come una celebrazione straordinaria della musica italiana, dove le collaborazioni tra artisti di diverse generazioni creano un mosaico musicale senza precedenti. La serata delle cover, programmata per il 14 febbraio, rappresenta il punto culminante di questa fusione artistica, dove tributi speciali a Pino Daniele, Franco Battiato e Fabrizio De André testimoniano il profondo legame con la tradizione musicale italiana.

Senza dubbio, questa 75ª edizione del Festival riflette un’evoluzione significativa nei generi musicali, dove l’urban pop si affianca alla canzone d’autore, creando un dialogo continuo tra passato e presente. Le scelte artistiche, dalla reinterpretazione di “Nel blu dipinto di blu” alle moderne sonorità dei The Kolors, dimostrano la capacità del Festival di rinnovarsi mantenendo viva la propria identità storica.

In definitiva, Sanremo 2025 si conferma non solo come vetrina della musica italiana contemporanea, ma anche come custode di una tradizione che continua a emozionare e unire generazioni di spettatori, confermando il suo ruolo centrale nel panorama culturale italiano.