DS N°2: la Citroen 2CV tornerà in chiave premium?

Recentemente è stato ipotizzato il ritorno della Citroen 2CV, ma prontamente smentito dal management del costruttore francese. In compenso, stando alle indiscrezioni, la storica citycar transalpina potrebbe tornare in chiave premium come DS N°2.

Attesa nel corso del 2028, l’inedita DS N°2 dovrebbe condividere la piattaforma modulare STLA Small con la futura N°3. Esteticamente, invece, rappresenterebbe la versione di serie della concept car Citroen Revolte, esposta al Salone di Francoforte del 2009.

La gamma della nuova DS N°2 potrebbe comprendere il motore a benzina 1.2 Turbo da 100 CV di potenza con la tecnologia ibrida Mild Hybrid da 48V, più la declinazione 4×4 a trazione integrale da 136 CV di potenza. Infine, non è esclusa la configurazione E-Tense a propulsione elettrica da 150 CV e 240 CV, quest’ultima proposta come Performance dalla vocazione sportiva.