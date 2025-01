Drag Race Italia, Dimitri Cocciuti: “Torneremo con una nuova edizione, più di una promessa”

Il RuPaul’s DragCon UK 2025, tenutosi il 10 e 11 gennaio a Londra, ha riunito fan e protagonisti del celebre format internazionale RuPaul’s Drag Race, in una celebrazione globale del talento e della cultura drag. Sul pink carpet della “Queen’s Walk” hanno sfilato alcune delle partecipanti più amate delle edizioni internazionali, ma non poteva mancare una presenza tutta italiana: Dimitri Cocciuti, showrunner di Drag Race Italia.

Un successo internazionale con radici italiane

Dimitri Cocciuti ha curato le tre edizioni di Drag Race Italia, trasmesse inizialmente su Discovery e successivamente su Paramount+. Lo show ha riscosso grande apprezzamento da parte di pubblico e critica, consacrandosi come un pilastro dell’intrattenimento inclusivo in Italia.

“Ogni anno partecipo al RuPaul’s DragCon UK per sostenere e supportare le rappresentanti di Drag Race Italia,” ha dichiarato Cocciuti. “È sempre una soddisfazione enorme vedere quanto il talento delle nostre drag queen sia apprezzato dal pubblico internazionale e quanto siano numerosi gli italiani che accorrono a Londra per incontrare le loro beniamine. Il fenomeno drag non è di nicchia come spesso viene rappresentato: i numeri parlano chiaro.”

Un messaggio di inclusione e appartenenza

In occasione del DragCon, Cocciuti ha realizzato per Gay.it una serie di interviste alle drag queen italiane, sottolineando l’importanza di un programma come Drag Race Italia per il panorama televisivo nazionale.

“La risposta del pubblico italiano è stata incredibile, con un senso di appartenenza e comunità che mi ha commosso. Questo dimostra che c’è ancora tanta voglia, nel nostro Paese, di vedere in onda l’unico programma davvero inclusivo della televisione italiana,” ha aggiunto Cocciuti.

Il format, definito “non un programma qualunque, ma una versione italiana ormai cult”, celebra la libertà di espressione e l’unicità attraverso il talento delle drag queen italiane. In un contesto sociale e politico sempre più polarizzato, Cocciuti ha evidenziato come Drag Race Italia rappresenti un baluardo contro il clima di odio, promuovendo messaggi di inclusione e contrasto alla discriminazione.

Un ritorno atteso dai fan

“Come ho annunciato sui social negli scorsi giorni, tornare è molto più di una promessa: è un impegno nei confronti di quel pubblico – molto più numeroso di quanto si pensi – che crede fortemente in un intrattenimento capace di veicolare messaggi positivi. Drag Race Italia ha l’obiettivo di raccontare la libertà di esprimerci, celebrando la bellezza del talento italiano,” ha dichiarato con passione lo showrunner.

Le sue parole lasciano ben sperare per una nuova edizione di Drag Race Italia, attesa con entusiasmo dai fan che chiedono a gran voce il ritorno del format. Non solo uno show televisivo, ma un movimento che celebra la diversità e l’accettazione.

Un fenomeno culturale da non sottovalutare

Le dichiarazioni di Cocciuti sottolineano come Drag Race Italia non sia solo un programma, ma un simbolo di resistenza culturale. In un’epoca in cui essere se stessi può essere percepito come una minaccia, il format continua a rappresentare una piattaforma per dare voce a chi lotta per l’uguaglianza e la libertà d’espressione.