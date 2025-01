Domenica In: ospiti e anticipazioni della puntata del 26 gennaio 2025 su Rai1

Domenica 26 gennaio, dalle ore 14.00 alle 17.10, torna l’appuntamento con Domenica In, il celebre programma condotto da Mara Venier in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. La 20^ puntata della stagione 2024/25 promette di regalare al pubblico momenti di grande emozione e intrattenimento, con ospiti di prestigio e temi di grande interesse.

Gianni Morandi: il super ospite della puntata

Ad aprire la trasmissione sarà Gianni Morandi, icona della musica italiana, che ripercorrerà i momenti più significativi della sua straordinaria carriera. Durante l’intervista con Mara Venier, Morandi si esibirà dal vivo, accompagnandosi con la chitarra, proponendo alcuni dei suoi grandi successi, tra cui:

“C’era un ragazzo”

“Scende la pioggia”

“Banane e lampone”

L’artista presenterà inoltre il suo nuovo singolo “L’attrazione”, scritto per lui da Jovanotti, regalando al pubblico un momento musicale imperdibile.

Paola Minaccioni: talento e versatilità

Tra gli ospiti della puntata ci sarà anche Paola Minaccioni, attrice e comica poliedrica, che presenterà il suo nuovo spettacolo teatrale “Elena, la matta”, attualmente in tour nei teatri di tutta Italia. Tratto da una storia vera, lo spettacolo affronta temi profondi con il caratteristico tocco ironico e sensibile dell’attrice.

Pierpaolo Pretelli: emozioni e spettacolo

Pierpaolo Pretelli tornerà in studio per condividere la gioia di essere diventato papà del piccolo Kian, nato due settimane fa dalla compagna Giulia Salemi. L’ex concorrente di reality e showman si esibirà inoltre in un numero di ballo tratto da “Rocky – The Musical”, accompagnato da un gruppo di ballerini professionisti.

Monsignor Domenico Sorrentino: spiritualità e riflessione

La puntata si concluderà con l’intervento di Monsignor Domenico Sorrentino, Arcivescovo di Assisi, che parlerà della prossima beatificazione di Carlo Acutis, giovane e carismatico esempio di fede contemporanea. Il dialogo offrirà uno spunto di riflessione su temi spirituali di grande attualità.

Perché seguire Domenica In

Ospiti di spicco , capaci di offrire momenti di intrattenimento e riflessione.

, capaci di offrire momenti di intrattenimento e riflessione. Performance musicali e teatrali di alto livello.

di alto livello. Conduzione empatica e professionale di Mara Venier, che continua a essere il volto amato della domenica pomeriggio.

Dove e quando seguire Domenica In

L’appuntamento con Domenica In è fissato per domenica 26 gennaio, dalle ore 14.00 alle 17.10 su Rai1 e Rai Italia. Per chi non potesse seguire la diretta, le puntate sono disponibili anche su RaiPlay, la piattaforma streaming di Rai.