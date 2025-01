Disastro Juventus in Champions: sconfitta contro il Benfica e fischi dei tifosi

La Juventus ha subito una sconfitta casalinga per 2-0 contro il Benfica nell’ultima giornata della fase a gironi della UEFA Champions League, disputata il 29 gennaio 2025 all’Allianz Stadium di Torino. Nonostante la qualificazione ai playoff fosse già assicurata, questa battuta d’arresto ha evidenziato le difficoltà della squadra allenata da Thiago Motta, suscitando malcontento tra i tifosi presenti.

La vigilia del match

Alla vigilia dell’incontro, l’allenatore Thiago Motta aveva annunciato il ritorno in campo dell’attaccante Dušan Vlahović, reduce da problemi fisici che lo avevano costretto a partire dalla panchina nelle ultime due partite. “Dušan sta bene, domani farà parte del gruppo; vedremo se giocherà dall’inizio o a partita in corso”, aveva dichiarato Motta in conferenza stampa. Al contrario, il difensore Andrea Cambiaso è stato escluso dalla lista dei convocati a causa di un persistente problema alla caviglia.

Le formazioni iniziali

La Juventus è scesa in campo con un modulo 4-2-3-1, schierando:

Mattia Perin in porta;

in porta; Timothy Weah , Federico Gatti , Pierre Kalulu e Weston McKennie in difesa;

, , e in difesa; Douglas Luiz e Marcus Thuram a centrocampo;

e a centrocampo; Francisco Conceição , Kenan Yıldız e Samuel Mbangula sulla trequarti;

, e sulla trequarti; Dušan Vlahović come unica punta.

Il Benfica, guidato da Bruno Lage, ha risposto con un 4-3-3, schierando:

Anatoliy Trubin tra i pali;

tra i pali; Alexander Bah , Nicolás Otamendi , António Silva e Mihailo Ristić in difesa;

, , e in difesa; Orkun Kökçü , Florentino Luís e Fredrik Aursnes a centrocampo;

, e a centrocampo; Ángel Di María, Vangelis Pavlidis e Andreas Schjelderup in attacco.

La cronaca della partita

La partita è iniziata con un ritmo sostenuto da parte del Benfica, che ha subito messo in difficoltà la difesa bianconera. Al 16° minuto, un errore in fase di impostazione da parte di Kenan Yıldız ha permesso al Benfica di recuperare palla e avviare un’azione offensiva. Fredrik Aursnes ha lanciato in profondità Alexander Bah, il quale ha servito un assist preciso per Vangelis Pavlidis, che ha insaccato alle spalle di Mattia Perin, portando in vantaggio i portoghesi.

gazzetta.it

Poco dopo, la Juventus ha dovuto affrontare un’ulteriore difficoltà con l’infortunio di Pierre Kalulu, costretto a lasciare il campo al 17° minuto per un problema muscolare. Al suo posto è subentrato Manuel Locatelli, con conseguente riassetto tattico della squadra.

Nonostante lo svantaggio, i bianconeri hanno cercato di reagire, ma le occasioni da gol sono state limitate. Il Benfica ha gestito bene il possesso palla, impedendo alla Juventus di sviluppare il proprio gioco.

Nella ripresa, Thiago Motta ha tentato di dare una scossa alla squadra inserendo Teun Koopmeiners e Matías Soulé al posto di Douglas Luiz e Francisco Conceição, ma senza ottenere l’effetto sperato.

Al 80° minuto, il Benfica ha chiuso la partita con il raddoppio di Orkun Kökçü, che ha finalizzato un’azione orchestrata da Vangelis Pavlidis, autore dell’assist decisivo. Questo secondo gol ha definitivamente spento le speranze di rimonta della Juventus.

Le reazioni post-partita

Al termine dell’incontro, i tifosi bianconeri presenti all’Allianz Stadium hanno manifestato il proprio disappunto con fischi e cori di protesta, esprimendo insoddisfazione per la prestazione della squadra.

In conferenza stampa, Thiago Motta ha riconosciuto la superiorità degli avversari, affermando: “Il Benfica ha meritato la vittoria; quando si perde, non ci sono giustificazioni”. Ha poi aggiunto: “Dobbiamo lavorare sodo per migliorare e affrontare al meglio i prossimi impegni”.

Le prospettive future

Nonostante la sconfitta, la Juventus ha concluso la fase a gironi al 20° posto nella classifica generale della Champions League, garantendosi l’accesso ai playoff. Tuttavia, la prestazione opaca contro il Benfica solleva interrogativi sulle reali capacità della squadra di competere ai massimi livelli europei.

Nei prossimi giorni, sarà fondamentale per Thiago Motta e il suo staff analizzare gli errori commessi e lavorare sulle lacune emerse, al fine di preparare al meglio la squadra per le sfide future. Il supporto dei tifosi sarà cruciale, ma la squadra dovrà dimostrare sul campo di meritare la loro fiducia.