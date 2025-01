Dinamo Zagabria-Milan: anteprima del match e dove vederlo

Questa sera, mercoledì 29 gennaio 2025, alle ore 21:00, lo Stadio Maksimir di Zagabria sarà il palcoscenico dell’attesa sfida di UEFA Champions League tra Dinamo Zagabria e Milan. Per i rossoneri, guidati da Sérgio Conceição, una vittoria garantirebbe l’accesso diretto agli ottavi di finale, evitando così gli spareggi. D’altro canto, la squadra croata, sotto la nuova guida di Fabio Cannavaro, cerca un successo per mantenere vive le speranze di qualificazione.

Situazione del Milan

Il Milan si presenta a questo appuntamento con l’obiettivo di consolidare la propria posizione tra le prime otto squadre europee. Attualmente sesti in classifica con 15 punti, i rossoneri sono già certi di un posto nei playoff, ma un successo a Zagabria assicurerebbe loro l’accesso diretto agli ottavi. Nonostante alcune assenze per infortunio e squalifica, il tecnico Conceição potrà contare sul ritorno di pedine fondamentali come Theo Hernández e Rafael Leão. In attacco, la fiducia sarà riposta su Álvaro Morata, supportato da Pulisic e Reijnders.

Situazione della Dinamo Zagabria

La Dinamo Zagabria, attualmente 26ª in classifica con 8 punti, è obbligata a vincere per sperare in una qualificazione ai playoff. L’arrivo di Fabio Cannavaro sulla panchina croata ha portato nuovo entusiasmo, come dimostrato dalla recente vittoria in campionato contro l’Istra. Il tecnico italiano, ex compagno di squadra di Conceição ai tempi del Parma e dell’Inter, ha dichiarato: “Sono molto contento di rivederlo, abbiamo vissuto esperienze fantastiche insieme”. In campo, la Dinamo si affiderà all’esperienza di Ademi a centrocampo e alla vivacità offensiva di Stojković e Baturina.

Probabili formazioni

Dinamo Zagabria (4-3-3) : Portiere: Nevistić Difensori: Ristovski , Mmaee , Torrente , Pierre-Gabriel Centrocampisti: Ademi , Bernauer , Rog Attaccanti: Stojković , Baturina , Kulenović

: Milan (4-2-3-1) : Portiere: Maignan Difensori: Musah , Gabbia , Pavlović , Theo Hernández Centrocampisti: Bennacer , Fofana Trequartisti: Pulisic , Reijnders , Leão Attaccante: Morata

:

Dove vedere la partita

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky ai canali Sky Sport Arena (204) e Sky Sport (253). Gli abbonati potranno seguirla anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go e NOW. Non è prevista una diretta in chiaro dell’incontro.

Arbitro dell’incontro

La direzione della gara sarà affidata all’arbitro francese François Letexier, assistito da Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni. Il quarto ufficiale sarà Jérémy Stinat, mentre al VAR ci saranno Willy Delajod e Benoît Millot.

Precedenti tra le due squadre

Il Milan ha affrontato la Dinamo Zagabria in quattro occasioni nelle competizioni europee, vincendo tutti gli incontri e segnando un totale di 13 gol contro i 2 subiti. L’ultimo confronto risale al 25 ottobre 2022, quando i rossoneri si imposero per 4-0 al Maksimir, con reti di Gabbia, Leão, Giroud e un’autorete di Ljubičić.

Condizioni meteo a Zagabria

Per la serata odierna, le previsioni meteo indicano cielo sereno con temperature intorno ai 3°C. Si consiglia ai tifosi presenti allo stadio di vestirsi adeguatamente per le basse temperature.