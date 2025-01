“Dalla strada al palco” torna il 31 gennaio su Rai 1: ospiti, anticipazioni e sorprese

Il viaggio emozionante nel mondo degli artisti di strada continua con una nuova puntata di Dalla strada al palco, in onda venerdì 31 gennaio alle 21:30 su Rai 1. Il programma, condotto da Nek e con la partecipazione speciale di Bianca Guaccero, porta ancora una volta sotto i riflettori il talento, la passione e la creatività di straordinari performer provenienti da tutta Italia e non solo.

Un format di successo firmato Carlo Conti

L’idea alla base di Dalla strada al palco nasce dalla mente di Carlo Conti ed è realizzata da Rai Direzione Intrattenimento Prime Time, in collaborazione con la casa di produzione Stand by Me. Il format ha conquistato il pubblico grazie alla sua capacità di raccontare storie uniche e autentiche, portando alla ribalta artisti che solitamente si esibiscono in piazze, vie e angoli nascosti delle città.

Ospiti speciali della puntata del 31 gennaio

Anche in questo appuntamento non mancheranno ospiti di spicco: i “passanti importanti” della serata saranno due volti amatissimi dello spettacolo italiano, Francesco Paolantoni e Marisa Laurito. Il loro ruolo sarà quello di interagire con gli artisti in gara, regalando momenti di leggerezza e divertimento, ma soprattutto di emozione pura.

Le sorprese non finiscono qui

Oltre agli ospiti annunciati, la puntata riserverà sorprese speciali. Artisti già conosciuti e affermati potranno infatti comparire in modo inaspettato, unendosi ai performer in gara per duetti esclusivi e collaborazioni emozionanti. Questo aspetto del programma rappresenta uno dei suoi punti di forza: il mix tra talenti emergenti e volti noti crea una dinamica coinvolgente e spettacolare.

L’importanza della musica e delle coreografie

Le esibizioni saranno valorizzate da un elemento fondamentale: il corpo di ballo, che arricchirà ogni performance con coreografie studiate per enfatizzare al meglio lo spettacolo. Il tutto sarà accompagnato dalla musica live della band diretta dal Maestro Luca Chiaravalli, che con la sua esperienza darà un tocco speciale a ogni performance.

Come funziona il meccanismo della gara

Ogni artista in gara dovrà conquistare il pubblico e gli ospiti presenti in studio. Alla fine della puntata, le migliori performance verranno selezionate per accedere alla finalissima, dove si sfideranno per aggiudicarsi il titolo di miglior artista di strada d’Italia.

Cosa rende unico “Dalla strada al palco”

Il programma si distingue per:

Il racconto di storie autentiche di artisti che vivono di musica e spettacolo

di artisti che vivono di musica e spettacolo La partecipazione di ospiti di grande calibro che impreziosiscono la serata

che impreziosiscono la serata Le sorprese che rendono ogni puntata imprevedibile e avvincente

che rendono ogni puntata imprevedibile e avvincente Un mix perfetto di musica dal vivo, danza e intrattenimento

Con la sua formula originale e il suo spirito inclusivo, Dalla strada al palco continua a emozionare e coinvolgere il pubblico, dimostrando che il talento può emergere ovunque, anche nei luoghi più inaspettati.