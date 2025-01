Dalla strada al palco: torna lo show degli artisti di strada con Nek e Bianca Guaccero il 24 gennaio su Rai 1

Venerdì 24 gennaio, alle ore 21.30, su Rai 1, andrà in onda una nuova, imperdibile puntata di “Dalla Strada al Palco”, il programma che celebra l’arte e la creatività degli artisti di strada. Nek e Bianca Guaccero saranno i protagonisti alla conduzione di questa edizione ricca di sorprese, che unisce spettacolo, emozioni e momenti indimenticabili.

Un format originale ideato da Carlo Conti e prodotto da Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand by me, il programma si conferma come uno degli appuntamenti più attesi per gli amanti della performance artistica.

Il viaggio nel mondo degli artisti di strada

“Dalla Strada al Palco” non è solo uno spettacolo, ma un vero e proprio viaggio nel cuore dell’arte di strada. Gli artisti protagonisti portano sul palco le loro storie, il loro talento, la passione e l’energia che li contraddistinguono.

Questa edizione, che vede Nek affiancato da Bianca Guaccero, si distingue per una serie di innovazioni che mirano a stupire e coinvolgere ancora di più il pubblico. Tra le novità, i numeri d’apertura: spettacoli straordinari che vedono la partecipazione di conduttori, orchestra e corpo di ballo, offrendo un inizio di puntata indimenticabile.

Gli ospiti della serata

Uno degli elementi più apprezzati del programma sono i “passanti importanti”, personaggi noti che diventano parte integrante dello show, interagendo con gli artisti e regalando momenti unici al pubblico.

Questa settimana, i protagonisti saranno:

Valentina Persia , attrice e comica dal grande carisma.

, attrice e comica dal grande carisma. Beppe Fiorello , attore di fama internazionale, pronto a portare emozione e simpatia.

, attore di fama internazionale, pronto a portare emozione e simpatia. Sergio Friscia, intrattenitore e comico, che saprà far sorridere e sorprendere.

Musica e sorprese: la magia della diretta

Le sorprese non finiscono qui. Durante la puntata, si esibiranno anche artisti musicali affermati, che interverranno a sorpresa per duettare con i talenti in gara. Questi momenti inaspettati rappresentano uno dei punti di forza del programma, creando performance uniche e indimenticabili.

Ad arricchire lo spettacolo, le coreografie del corpo di ballo e gli arrangiamenti della band diretta dal Maestro Luca Chiaravalli, che garantisce un accompagnamento musicale impeccabile.

Il palco rinnovato e l’arte come protagonista

Uno studio completamente rinnovato, affiancato da un grande palco esterno, è il cuore pulsante di questa edizione. Qui si alternano le esibizioni di artisti di fama mondiale e talenti emergenti, offrendo uno spettacolo variegato e travolgente.

L’essenza di “Dalla Strada al Palco” resta invariata: al centro ci sono gli artisti e le loro storie. Performer di ogni genere, provenienti da tutta Italia e dal mondo, condividono il loro rapporto unico con il pubblico, trasformando ogni esibizione in un momento speciale.

Il giudizio del pubblico e la finale

Le performance degli artisti saranno giudicate sia dal pubblico in studio che dagli ospiti. Al termine di ogni puntata, i migliori si qualificheranno per la grande finale, dove sarà assegnato il titolo di miglior artista di strada d’Italia.

Questo format innovativo continua a celebrare l’arte e la libertà di espressione, regalando al pubblico una serata di pura magia.