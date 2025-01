“Da noi a Ruota Libera” il 2 febbraio su Rai 1: ospiti e storie emozionanti

Domenica 2 febbraio alle 17:20 su Rai 1, torna l’appuntamento con Da noi a Ruota Libera, il talk show condotto da Francesca Fialdini, che accoglierà in studio ospiti speciali per un pomeriggio ricco di racconti ed emozioni. Il programma, realizzato dalla Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, offrirà nuove storie di vita, cultura e spettacolo.

Matilde Gioli e il nuovo film “Fatti vedere”

L’attrice Matilde Gioli aprirà la puntata, presentando il suo nuovo film, la commedia romantica “Fatti vedere”, in arrivo nelle sale cinematografiche dal 6 febbraio. Un’occasione per scoprire curiosità sul suo ruolo e sul messaggio della pellicola.

Licia Colò e il viaggio di una vita

Tra gli ospiti anche Licia Colò, conduttrice, scrittrice e divulgatrice apprezzata per i suoi programmi dedicati alla natura e ai viaggi. Durante la puntata, si collegherà con Giulia Di Marino, una giovane italiana che ha scelto di trasferirsi alle Svalbard, il luogo abitato più a nord del mondo, per raccontare la sua esperienza unica.

Serena Bortone e il suo nuovo romanzo

In studio anche Serena Bortone, giornalista e conduttrice radiofonica su Rai Radio2 con il programma 5 in condotta. Presenterà il suo romanzo “A te vicino così dolce”, condividendo riflessioni sul suo percorso e sulle tematiche affrontate nel libro.

Loredana Errore e il ritorno in TV

Dopo il suo ingresso nel cast di Ora o mai più l’11 gennaio, la cantante Loredana Errore sarà ospite del programma per raccontare la sua carriera e il suo percorso artistico.

Supereroi negli ospedali: la missione di Anna Marras

La puntata si chiuderà con una storia di solidarietà e speranza: Anna Marras, fondatrice dell’associazione Super Eroi Acrobatici, parlerà della sua iniziativa benefica. I volontari, travestiti da supereroi, visitano gli ospedali per regalare momenti di gioia e conforto ai bambini ricoverati e alle loro famiglie.

Con un mix di cinema, letteratura, musica e impegno sociale, Da noi a Ruota Libera regalerà ai telespettatori una puntata emozionante e ricca di ispirazione.