Como batte Udinese 4-1: gol di Diao, Strefezza e Paz oltre un’autorete

Il Como ha ottenuto una vittoria convincente contro l’Udinese, imponendosi con un netto 4-1 allo Stadio Giuseppe Sinigaglia.

La partita è iniziata nel migliore dei modi per i padroni di casa, con Assane Diao che ha sbloccato il risultato al 5° minuto, segnando il suo secondo gol in Serie A in appena tre presenze.

Il Como ha continuato a dominare, raddoppiando il vantaggio al 44° minuto grazie a Gabriel Strefezza, che ha sfruttato un calcio d’angolo per insaccare di testa.

Nella ripresa, l’Udinese ha accorciato le distanze al 50° minuto con un gol di Martín Payero, che ha approfittato di un errore difensivo per battere il portiere avversario.

Tuttavia, le speranze di rimonta degli ospiti sono state vanificate dalle espulsioni di Edoardo Goldaniga al 56° minuto e di Oumar Solet al 63°, lasciando entrambe le squadre in dieci uomini.

Al 78°, un autogol sfortunato di Jaka Bijol ha portato il punteggio sul 3-1 per il Como.

Nel tempo di recupero, Nico Paz ha chiuso la partita segnando il quarto gol per la sua squadra, consolidando così la vittoria.

Questo successo permette al Como, guidato da Cesc Fàbregas, di allontanarsi di tre punti dalla zona retrocessione, offrendo una boccata d’ossigeno nella lotta per la salvezza.

