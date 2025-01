Como-Atalanta: probabili formazioni, orario e dove vedere la diretta

Oggi, sabato 25 gennaio 2025, alle ore 15:00, lo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como sarà il teatro del derby lombardo tra Como e Atalanta, valido per la 22ª giornata di Serie A. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN.

Situazione delle Squadre

Il Como, allenato da Cesc Fàbregas, sta vivendo un periodo positivo. Dopo un avvio di stagione altalenante, i lariani hanno trovato continuità, ottenendo un pareggio prezioso contro la Lazio all’Olimpico (1-1) e una convincente vittoria casalinga contro l’Udinese (4-1). Attualmente, il Como occupa la 13ª posizione in classifica con 22 punti, frutto di 5 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte. L’attaccante Patrick Cutrone è il miglior marcatore della squadra con 6 reti.

Dall’altra parte, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini sta attraversando un momento di flessione. Dopo una striscia di 11 risultati utili consecutivi, la Dea ha raccolto solo tre punti nelle ultime quattro partite, con tre pareggi contro Lazio (1-1), Udinese (0-0) e Juventus (1-1), e una sconfitta interna nello scontro diretto contro il Napoli (3-2). Nonostante ciò, l’Atalanta mantiene la 3ª posizione in classifica con 43 punti, grazie a 13 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. Il bomber Mateo Retegui guida l’attacco con 14 gol stagionali.

Probabili Formazioni

Como (4-2-3-1): Butez; Iovine, Dossena, Kempf, Sala; Da Cunha, Caqueret; Strefezza, Nico Paz, Fadera; Cutrone.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, Ederson, de Roon, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui.

Nel Como, assenze importanti in difesa: Edoardo Goldaniga è squalificato, mentre Maximilian Wöber è infortunato. A centrocampo, la coppia Da Cunha e Caqueret avrà il compito di orchestrare il gioco, con Nico Paz favorito su Keita Baldé Diao per il ruolo di trequartista centrale.

Per l’Atalanta, lo squalificato Isak Hien sarà sostituito in difesa da Scalvini, Djimsiti e Kolašinac. Sulle fasce, Bellanova e Ruggeri sono in vantaggio per una maglia da titolare, mentre in attacco il tridente sarà composto da De Ketelaere, Lookman e Retegui.

Dove Vedere la Partita

La sfida tra Como e Atalanta sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Gli abbonati potranno seguire il match tramite l’app disponibile su smart TV, smartphone, tablet e computer. Per gli utenti Sky con decoder Sky Q, è possibile accedere alla partita anche attraverso il canale DAZN1 (canale 214), previa attivazione del servizio.

Arbitro dell’Incontro

La direzione della gara è affidata all’arbitro Luca Pairetto della sezione di Nichelino. Sarà coadiuvato dagli assistenti C. Rossi e Cipressa, con Ayroldi come quarto uomo. Al VAR ci saranno Meraviglia e Maresca.

Precedenti e Statistiche

Nella partita d’andata, disputata al Gewiss Stadium di Bergamo, il Como ha sorprendentemente battuto l’Atalanta per 3-2, ottenendo una storica vittoria in trasferta. In totale, le due squadre si sono affrontate 10 volte in Serie A, con un bilancio di 4 vittorie per l’Atalanta, 3 per il Como e 3 pareggi.