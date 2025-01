‘Come se non ci fosse un domani’: il documentario sul movimento Ultima Generazione arriva nei cinema

Dopo l’anteprima mondiale alla 19ª Festa del Cinema di Roma e la partecipazione al Sudestival di Monopoli, il documentario ‘Come se non ci fosse un domani’ arriverà finalmente nelle sale italiane dal 6 marzo 2025, distribuito da Maestro Distribution. Per l’occasione, è stato svelato anche il poster ufficiale del film.

Un’opera diretta da Riccardo Cremona e Matteo Keffer

Il documentario è diretto da Riccardo Cremona e Matteo Keffer, due registi con un background di lavori incentrati su tematiche sociali e ambientali. Con questo lungometraggio, si cimentano per la prima volta in un progetto destinato al grande schermo. La sceneggiatura è stata sviluppata con la consulenza dello scrittore Paolo Giordano.

‘Come se non ci fosse un domani’ è una produzione Motorino Amaranto e GreenBoo Production con il supporto di Maestro Distribution ed è stato prodotto da Ottavia Virzì.

Un racconto autentico e immersivo sulle proteste climatiche

Il film offre uno sguardo inedito sulle azioni, le discussioni, i dubbi e le speranze di un gruppo di attivisti climatici impegnati in una campagna di disobbedienza civile non violenta.

Attraverso le vicende di cinque protagonisti, il documentario mostra il dietro le quinte delle proteste che hanno attirato l’attenzione della politica e dei media, tra cui:

Blocchi stradali ;

; Imbrattamenti di palazzi istituzionali ;

; Azioni dimostrative su opere d’arte.

Il movimento si definisce l’ultima generazione in grado di contrastare l’emergenza climatica, ormai oltre la soglia critica. Il documentario dipinge un ritratto corale di queste persone e della loro lotta incessante per garantire un futuro sostenibile.

Una creatività visiva che richiama la protesta

Il poster ufficiale del documentario rappresenta uno sguardo creativo e obiettivo sul fenomeno delle proteste climatiche, evocando uno dei più noti blitz del movimento davanti al Senato.

I registi Riccardo Cremona e Matteo Keffer hanno dichiarato:

“Raccontare questa storia non è stato semplice. La crisi climatica non è un singolo evento, ma il contesto in cui ormai viviamo. È difficile confrontarsi con l’istinto umano di ignorare la vastità delle sue conseguenze e la nostra responsabilità nel lasciarle accadere. Tuttavia, raccontare le vite di persone disposte a rischiare conseguenze personali per il bene comune ci ha dato l’opportunità di esplorare i pensieri e le emozioni di una generazione che non vede più un futuro. Nonostante tutto, trova la forza di reagire, giocandosi tutto su una piccola possibilità di cambiare il corso delle cose.”

Infine, i registi sottolineano la riflessione centrale del documentario:

“Cosa conta davvero per me? La risposta a questa domanda è il cuore di questa storia.”

Uscita nelle sale italiane

‘Come se non ci fosse un domani’ sarà nei cinema italiani a partire dal 6 marzo 2025, distribuito da Maestro Distribution.