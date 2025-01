“Chissà chi è”: ultima puntata con Amadeus il 30 gennaio su NOVE

Giovedì 30 gennaio, andrà in onda l’ultima puntata speciale di Chissà chi è, il game show condotto da Amadeus e prodotto da Endemol Shine Italy. Il programma torna in prima serata su NOVE per un’ultima serata all’insegna del divertimento e della spettacolarità.

Un format che unisce gioco e spettacolo

Questa edizione speciale di Chissà chi è ha visto protagonisti personaggi famosi, comici e artisti che non solo hanno partecipato al gioco delle identità, ma si sono anche esibiti nelle loro specialità. Il meccanismo di base resta invariato: i concorrenti devono abbinare correttamente otto identità misteriose ad altrettante attività, dimostrando intuito e capacità di osservazione.

In questa ultima puntata, gli ospiti avranno un ruolo ancora più centrale, trasformando lo show in un vero e proprio palcoscenico di talento con esibizioni di stand-up comedy, monologhi e performance sorprendenti.

Ospiti speciali dell’ultima puntata

Per chiudere in bellezza questa edizione, Amadeus accoglierà in studio una coppia di comici amatissimi dal pubblico: Gigi e Ross. Saranno loro a cimentarsi con il gioco delle identità, con l’obiettivo di aggiudicarsi il montepremi di 200.000 euro, interamente destinato alla Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro.

Ma non saranno gli unici volti noti della serata. Tra gli ospiti speciali che arricchiranno lo spettacolo ci saranno:

Martufello , storico comico italiano;

, storico comico italiano; Barbara Foria , attrice e cabarettista di talento;

, attrice e cabarettista di talento; Domenico Del Prete , finalista de La Corrida (trasmessa su NOVE), che ha conquistato il pubblico interpretando Psy in Gangnam Style;

, finalista de La Corrida (trasmessa su NOVE), che ha conquistato il pubblico interpretando Psy in Gangnam Style; Andrea Rizzolini, campione italiano di mentalismo e neo illusionista, pronto a stupire con le sue incredibili performance.

Il gioco delle identità: come funziona

Nel corso della puntata, i concorrenti dovranno abbinare le 8 identità presenti in pedana alle 8 attività proposte sul tabellone. Più abbinamenti corretti riusciranno a fare, maggiore sarà il montepremi accumulato, che potranno portare al gioco finale del parente misterioso. Il montepremi raccolto sarà interamente devoluto alla Fondazione AIRC, che nel 2025 festeggia i suoi 60 anni di attività nella ricerca indipendente sul cancro.

Dove e quando vedere l’ultima puntata

L’appuntamento con l’ultima puntata di Chissà chi è è per giovedì 30 gennaio in prima serata su NOVE. Un’occasione imperdibile per assistere a uno spettacolo che unisce il fascino del game show con il talento di comici, artisti e performer straordinari.