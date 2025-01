Chi è Giulia Corrado? L’influencer virale su Instagram e TikTok

Giulia Corrado è una tiktoker e influencer italiana divenuta nota grazie a social media come TikTok, su cui ha 4,6 milioni di followers (giuliacorrado_) e Instagram con 1,1 milioni di followers (giuliacorrado__); da poco ha aperto anche un secondo profilo su Instagram (giuliacorradofit).

La Content Creator, utilizza il sul primo profilo per condividere la sua vita, il suo tempo libero, gli studi che effettua, le sue passioni, i suoi viaggi. Mentre il secondo profilo, è dedicato solo alla palestra e all’alimentazione, in quanto, con l’ausilio del suo team, è in fase di creazione un progetto di coaching,

da proporre alle persone che la seguono.

Nasce il 28 ottobre 2003 a Benevento, città in cui cresce e a cui rimane ancora oggi molto legata. Si diploma al Liceo Scientifico e poi frequenta, presso l’Università del Sannio, l’Accademia Nazionale del Cinema e della Televisione.

Già a 16 anni, accompagnata dalla famiglia, che ha sempre creduto in lei, inizia a muovere i primi passi sui social media, in particolare, durante la pandemia e con la chiusura delle palestre, inizia a pubblicare i suoi allenamenti da casa, che subito diventano virali. Ben presto, questo interesse diventa un vero e proprio lavoro: intraprende collaborazioni con marchi e brand vari e con un’agenzia che ne segue le attività.

All’età di 18 anni partecipa al concorso di Miss Italia, arrivando alla semifinale della Regione Campania. I video delle sue sfilate sono andati virali, uno di essi in particolare, ha raggiunto il ragguardevole traguardo di 63,8 milioni di visualizzazioni.

LA PASSIONE PER LO SPORT

Una delle grandi passioni di Giulia è sempre stato lo Sport. Sin da piccola, per anni, frequenta corsi di Ginnastica Artistica e partecipa alle tante gare di livello agonistico, a cui riesce a qualificarsi, con la conquista di svariate medaglie e trofei.

Con il passare del tempo, per Giulia, la palestra diviene sempre più una passione, uno stile di vita. Con dedizione e costanza, pubblica video dei suoi allenamenti e la sua alimentazione healthy promuovendo uno stile di vita sano e con un giusto equilibrio, mostrando anche i suoi pasti liberi. Giulia è diventata virale per la sua fisicità fuori dal comune, dovuta soltanto a duri allenamenti con carichi pesanti, come i 320 kg di Hip Trust.