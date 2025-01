“Check-up” torna il 2 febbraio su Rai 1: focus su alterazioni metaboliche, ormonali ed emotive

Domenica 2 febbraio alle 9:15 su Rai 1, torna Check-up, lo storico programma di informazione medica della Rai, condotto da Luana Ravegnini. Il tema centrale della puntata sarà il concetto di “alterazione”, esplorato attraverso diversi ambiti della salute, con il supporto di esperti del settore.

Insulino-resistenza: come affrontarla

La puntata inizierà con l’intervento della Prof.ssa Tiziana Stallone, biologa nutrizionista e docente presso Unicamillus di Roma, che spiegherà cos’è l’insulino-resistenza. Questa condizione metabolica, caratterizzata da una ridotta efficacia dell’insulina, ha un impatto significativo sulla regolazione dei livelli di zucchero nel sangue e sulla salute generale.

Il microbiota: un alleato per la salute

Il Prof. Giovanni Scapagnini, ordinario di Nutrizione Clinica presso l’Università del Molise, guiderà il pubblico alla scoperta del microbiota, illustrando il suo ruolo essenziale per il benessere dell’organismo e per il corretto funzionamento del metabolismo.

Ormoni e salute: il loro impatto nella vita quotidiana

Il Prof. Antonio Stamegna, specialista in endocrinologia presso l’Università di Camerino, analizzerà le funzioni degli ormoni, spiegando come eventuali alterazioni possano influire sull’organismo. Inoltre, mostrerà come viene effettuato un esame ecografico della tiroide, illustrando cosa è possibile osservare con questa procedura diagnostica.

Spondilolistesi: diagnosi e trattamenti

Grazie all’utilizzo della grafica 3D, il Prof. Carlo Alberto Benech, responsabile del Centro di Chirurgia Robotica Vertebrale presso l’Humanitas Cellini di Torino, approfondirà il tema della spondilolistesi, una patologia della colonna vertebrale, descrivendone le caratteristiche e le opzioni terapeutiche disponibili.

Melanoma: cause, fattori di rischio e prevenzione

Un focus importante sarà dedicato alla prevenzione del melanoma, con il contributo del Prof. Paolo Ascierto, direttore dell’Unità di Oncologia Sperimentale Melanoma e Immunoterapia dell’Istituto Nazionale Tumori – Fondazione Pascale di Napoli. Saranno analizzate le cause, i principali fattori di rischio e l’importanza della diagnosi precoce.

Alterazioni emotive e benessere psicologico

A chiudere la puntata, la Prof.ssa Cinzia Niolu, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Psichiatria e Psicologia presso il Policlinico Tor Vergata di Roma, parlerà di alterazioni emotive, fornendo consigli su come riconoscerle e affrontarle per mantenere l’equilibrio psicologico e migliorare il benessere quotidiano.

Con una combinazione di approfondimenti scientifici, testimonianze e tecnologia avanzata, la nuova puntata di Check-up offrirà un quadro completo su alcuni dei temi più attuali della medicina.