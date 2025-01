Champions League: le sfide decisive di oggi (29 gennaio 2025)

Oggi, mercoledì 29 gennaio 2025, la UEFA Champions League giunge all’ottava e ultima giornata della fase a campionato, con tutte le partite in programma alle ore 21:00 CET. Le squadre italiane sono pronte a scendere in campo in match cruciali per il prosieguo del torneo.

Le partite delle italiane

Inter vs. Monaco : I nerazzurri, attualmente al quarto posto in classifica, ospitano il Monaco al San Siro. Una vittoria garantirebbe all’ Inter l’accesso diretto agli ottavi di finale. La partita sarà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video .

: I nerazzurri, attualmente al quarto posto in classifica, ospitano il Monaco al San Siro. Una vittoria garantirebbe all’ l’accesso diretto agli ottavi di finale. La partita sarà trasmessa in esclusiva su . Dinamo Zagabria vs. Milan : Il Milan , sesto in classifica, cerca la sesta vittoria consecutiva in Europa affrontando la Dinamo Zagabria in trasferta. I rossoneri puntano a consolidare la loro posizione tra le prime otto. Il match sarà visibile su Sky Sport Arena (canale 204).

: Il , sesto in classifica, cerca la sesta vittoria consecutiva in Europa affrontando la Dinamo Zagabria in trasferta. I rossoneri puntano a consolidare la loro posizione tra le prime otto. Il match sarà visibile su (canale 204). Barcellona vs. Atalanta : L’ Atalanta , attualmente in zona play-off, sfida il Barcellona al Camp Nou. Un risultato positivo potrebbe migliorare la posizione dei bergamaschi in vista delle fasi successive. La partita sarà trasmessa su Sky Sport Max (canale 205).

: L’ , attualmente in zona play-off, sfida il Barcellona al Camp Nou. Un risultato positivo potrebbe migliorare la posizione dei bergamaschi in vista delle fasi successive. La partita sarà trasmessa su (canale 205). Juventus vs. Benfica : La Juventus , al diciassettesimo posto, ospita il Benfica con l’obiettivo di assicurarsi un posto diretto agli ottavi. Il match sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 4K (canale 213).

: La , al diciassettesimo posto, ospita il Benfica con l’obiettivo di assicurarsi un posto diretto agli ottavi. Il match sarà visibile su (canale 201) e (canale 213). Sporting CP vs. Bologna: Il Bologna, già eliminato, affronta lo Sporting CP in trasferta. Nonostante l’uscita anticipata, i rossoblù cercheranno di chiudere la loro campagna europea con onore. La partita sarà trasmessa su Sky Sport 255.

Programma completo delle partite

Oltre agli incontri che vedono protagoniste le squadre italiane, ecco il programma completo delle partite odierne:

Aston Villa vs. Celtic : Entrambe le squadre sono già qualificate per la fase successiva, ma cercano una vittoria per migliorare la loro posizione in classifica.

: Entrambe le squadre sono già qualificate per la fase successiva, ma cercano una vittoria per migliorare la loro posizione in classifica. Bayern Monaco vs. Slovan Bratislava : Il Bayern Monaco mira a riscattarsi dopo la recente sconfitta contro il Feyenoord, affrontando uno Slovan Bratislava già eliminato.

: Il mira a riscattarsi dopo la recente sconfitta contro il Feyenoord, affrontando uno Slovan Bratislava già eliminato. Brest vs. Real Madrid : Il Real Madrid , attualmente sedicesimo, necessita di una vittoria per evitare i play-off e garantirsi un posto diretto agli ottavi.

: Il , attualmente sedicesimo, necessita di una vittoria per evitare i play-off e garantirsi un posto diretto agli ottavi. Manchester City vs. Club Brugge : Dopo la sconfitta contro il Paris Saint-Germain, il Manchester City deve vincere per assicurarsi la qualificazione ai play-off.

: Dopo la sconfitta contro il Paris Saint-Germain, il deve vincere per assicurarsi la qualificazione ai play-off. PSV vs. Liverpool : Il Liverpool , già qualificato agli ottavi, affronta il PSV con l’obiettivo di mantenere l’imbattibilità nella competizione.

: Il , già qualificato agli ottavi, affronta il PSV con l’obiettivo di mantenere l’imbattibilità nella competizione. RB Salisburgo vs. Atletico Madrid : L’ Atletico Madrid , attualmente quinto, cerca una vittoria per assicurarsi l’accesso diretto agli ottavi.

: L’ , attualmente quinto, cerca una vittoria per assicurarsi l’accesso diretto agli ottavi. Stoccarda vs. Paris Saint-Germain : Un pareggio potrebbe favorire entrambe le squadre, garantendo loro un posto nei play-off, ma entrambe cercheranno la vittoria per evitare sospetti di “biscotto”.

: Un pareggio potrebbe favorire entrambe le squadre, garantendo loro un posto nei play-off, ma entrambe cercheranno la vittoria per evitare sospetti di “biscotto”. Sturm Graz vs. RB Lipsia : Entrambe le squadre sono già eliminate, ma cercheranno di concludere la loro campagna europea con una nota positiva.

: Entrambe le squadre sono già eliminate, ma cercheranno di concludere la loro campagna europea con una nota positiva. Young Boys vs. Stella Rossa: Anche in questo caso, entrambe le squadre sono fuori dalla competizione, ma una vittoria potrebbe risollevare il morale.

Dove vedere le partite

In Italia, la copertura televisiva delle partite è così distribuita:

Sky Sport : Trasmetterà 17 delle 18 partite in programma, inclusi gli incontri di Milan , Juventus , Atalanta e Bologna .

: Trasmetterà 17 delle 18 partite in programma, inclusi gli incontri di , , e . Amazon Prime Video : Offrirà in esclusiva la partita Inter vs. Monaco .

: Offrirà in esclusiva la partita . TV8: Trasmetterà in chiaro Manchester City vs. Club Brugge.

Per la visione in streaming, gli abbonati possono utilizzare Sky Go e NOW per le partite trasmesse da Sky, Amazon Prime Video per Inter vs. Monaco e il sito di TV8 per Manchester City vs. Club Brugge.

Situazione delle squadre italiane