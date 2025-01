Champions League in TV: Juventus, Bologna, Atalanta stasera in diretta

La Champions League in tv oggi presenta uno scenario eccezionale con tre squadre italiane impegnate nella stessa serata. In particolare, Sky Sport e NOW trasmetteranno in diretta tutte le partite, offrendo agli appassionati 185 dei 203 match totali della stagione. L’Atalanta, attualmente a 11 punti, sfiderà lo Sturm Graz alle 18:45, mentre alle 21:00 la Juventus, fresca della vittoria contro il Milan, affronterà il Club Brugge. Nella stessa fascia oraria, inoltre, il Bologna cercherà di migliorare la propria posizione contro il Borussia Dortmund, nonostante le difficoltà evidenziate dai soli 2 punti in classifica. Con Inter capolista italiana al sesto posto con 13 punti, questa serata di Champions si preannuncia decisiva per le ambizioni delle squadre italiane nel torneo a 36 squadre.

Guida Completa alla Diretta TV

Sky Sport si conferma come principale emittente per la Champions League, trasmettendo tutte le partite delle squadre italiane in questa serata cruciale.

Canali e piattaforme disponibili

Sky Sport offre una copertura completa attraverso diversi canali dedicati. Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K trasmetteranno le partite in alta definizione. Inoltre, la piattaforma NOW garantisce l’accesso a tutti gli incontri attraverso il proprio servizio di streaming.

Orari delle partite in programma

Il programma della serata si articola in due fasce orarie principali:

18:45: Atalanta-Sturm Graz su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K

21:00: Bruges-Juventus su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K Bologna-Borussia Dortmund su Sky Sport Arena e Sky Sport 253



Opzioni di streaming

Per quanto riguarda lo streaming, Sky Go e NOW rappresentano le opzioni principali per seguire gli incontri in diretta. In particolare, NOW offre la possibilità di seguire tutte le 17 partite del primo turno, anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Tuttavia, nessuna delle tre partite sarà trasmessa in diretta in chiaro. Gli appassionati potranno inoltre usufruire dell’ampio spazio dedicato all’approfondimento pre e post partita con Champions League Show, condotto da Federica Masolin.

Focus sulle Squadre Italiane

Le tre squadre italiane si preparano per una serata decisiva nella Champions League.

Atalanta-Sturm Graz: analisi pre-partita

Lookman – Davide Casentini / IPA Sport / IPA

L’Atalanta, attualmente senza vittorie nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni, affronta uno Sturm Graz che cerca di fare la storia. La Dea ha registrato una sola vittoria nelle ultime 10 partite casalinghe di Champions League. Tuttavia, la squadra di Gasperini mantiene un vantaggio psicologico, considerando che nessuna squadra austriaca ha mai battuto una squadra italiana in Champions League in 14 tentativi precedenti.

Juventus a Bruges: momento decisivo

Copyright (c) 2024 Shutterstock. No use without permission. / IPA

La Juventus si trova al 14° posto con 11 punti dopo sei partite. Mentre il Club Brugge occupa la 19ª posizione con 10 punti. I Bianconeri potrebbero schierare Dusan Vlahovic dal primo minuto, considerando che l’attaccante serbo ha contribuito direttamente a otto gol in 12 presenze in Champions League. Inoltre, la squadra torinese deve fare a meno di Kenan Yildiz, uscito all’intervallo nell’ultima partita per un problema all’adduttore.

Bologna contro il Borussia: sfida cruciale

Riccardo Orsolini – Bologna – Gianluca Ricci / IPA Sport / IPA

Il Bologna, alla sua prima esperienza in Champions League, affronta un Borussia Dortmund in difficoltà. I rossoblù hanno raccolto solamente due punti nelle prime sei partite, segnando un solo gol e subendone sette. Nonostante ciò, la squadra di Italiano ha mostrato miglioramenti significativi in Serie A, accumulando 33 punti in 20 partite di campionato. Per il Dortmund, attualmente al nono posto con 12 punti, questa partita rappresenta un momento cruciale per l’allenatore Nuri Sahin, la cui posizione potrebbe essere in bilico in caso di sconfitta.

Copertura Mediatica Speciale

La copertura mediatica della Champions League questa sera offre un’esperienza completa agli spettatori italiani.

Studio pre e post partita

Il Champions League Show rappresenta il cuore dell’approfondimento, con Federica Masolin alla conduzione degli studi. Il programma inizia alle 18:00 con un team di esperti di primo livello, tra cui Paolo Condò, Fabio Capello e Mario Giunta per gli spazi dedicati alle news. Inoltre, il pre-partita si arricchisce con le presenze di Zvonimir Boban e Paolo Di Canio.

Highlights e replay disponibili

La copertura post-partita offre molteplici opzioni per rivedere i momenti salienti. Gli highlights saranno disponibili immediatamente dopo il fischio finale. Analogamente, i tifosi potranno accedere agli extended highlights delle partite precedenti, inclusi i recenti Milan-Crvena Zvezda (2-1) e Juventus-Manchester City (2-0). Tuttavia, particolare attenzione verrà dedicata alle analisi tattiche e tecniche durante il post-partita, con approfondimenti specifici sulle prestazioni delle squadre italiane.

Il servizio di streaming garantisce l’accesso a una timeline interattiva che permette agli spettatori di rivedere facilmente i momenti chiave dell’azione. Inoltre, la copertura include replay completi delle partite e contenuti esclusivi come interviste nel tunnel degli spogliatoi e reazioni a caldo dei protagonisti.

Ottimizzare l’Esperienza di Visione

Per ottimizzare la visione delle partite di Champions League, una configurazione tecnica appropriata diventa fondamentale per un’esperienza immersiva.

Configurazione ideale TV/streaming

Per una visione ottimale, è necessario un televisore con specifiche tecniche adeguate. Un display 4K UHD garantisce immagini nitide, mentre l’HDR offre colori più vividi e un contrasto superiore. In particolare, una frequenza di aggiornamento elevata risulta cruciale per seguire le azioni rapide sul campo senza sfocature.

Per completare l’esperienza audiovisiva, una soundbar rappresenta la soluzione ideale, ricreando l’atmosfera dello stadio con audio stereo che riproduce fedelmente sia il suono del pallone che il rumore della folla.

Gestione di multiple partite in contemporanea

FuboTV offre una funzionalità Multiview che consente di guardare fino a quattro trasmissioni simultaneamente. Analogamente, gli utenti iPad con abbonamento Sky Sports possono visualizzare due partite di Champions League contemporaneamente attraverso una funzione split-screen.

Per gli abbonati Apple TV, la funzione ESPN+ Multicast permette di seguire quattro partite in contemporanea. Inoltre, quando si seleziona un canale su fuboTV, è possibile aggiungere facilmente altre trasmissioni alla visualizzazione multipla utilizzando il telecomando.

Social media e seconda schermata

Oltre l’80% degli appassionati di sport utilizza una seconda schermata durante le trasmissioni sportive in diretta. Le attività più comuni includono:

Navigazione sui social network per seguire le reazioni in tempo reale

Comunicazione con amici attraverso app di messaggistica

Ricerca di statistiche e aggiornamenti sulle partite

Accesso a contenuti esclusivi e highlights

Conclusione

La serata di Champions League si presenta come un momento decisivo per il calcio italiano. Certamente, la presenza simultanea di Juventus, Atalanta e Bologna nelle competizioni europee sottolinea la forza del calcio nazionale. Sky Sport e NOW garantiscono una copertura completa degli eventi, offrendo agli spettatori italiani diverse opzioni per seguire le partite, dalle trasmissioni in 4K alla possibilità di visione multipla.

Le squadre italiane affrontano sfide significative: l’Atalanta cerca il riscatto contro lo Sturm Graz, la Juventus punta a consolidare la propria posizione a Bruges, mentre il Bologna cerca la prima vittoria contro il Borussia Dortmund. Gli appassionati possono contare su un’esperienza di visione ottimizzata grazie alle moderne tecnologie di streaming e alle analisi approfondite degli esperti di Sky Sport.

Questa serata rappresenta un’opportunità unica per il calcio italiano di brillare sulla scena europea. L’ampia copertura mediatica, unita alle innovative soluzioni tecniche per la visione delle partite, permette ai tifosi di vivere appieno ogni momento di queste sfide cruciali, confermando il ruolo centrale della Champions League nel panorama calcistico internazionale.