Champions League: l’Inter vola agli ottavi, playoff per Milan, Juventus e Atalanta

Nell’ultima giornata della fase a gironi della Champions League, disputata il 29 gennaio 2025, le squadre italiane hanno vissuto emozioni contrastanti. L’Inter ha brillato con una vittoria convincente, mentre Milan, Juventus e Atalanta dovranno affrontare i playoff per proseguire il loro cammino europeo. Il Bologna, già eliminato, ha chiuso con un pareggio.

Inter-Monaco 3-0: la tripletta di Lautaro Martinez trascina i nerazzurri agli ottavi

A San Siro, l’Inter ha dominato il Monaco con un netto 3-0. La partita si è sbloccata al 4′ minuto grazie a un calcio di rigore trasformato da Lautaro Martinez, concesso per un fallo su Marcus Thuram. Al 12′, il Monaco è rimasto in dieci uomini per l’espulsione di Mawissa, che ha fermato irregolarmente Thuram lanciato a rete. Poco dopo, al 16′, Niccolò Barella ha servito un assist perfetto per Lautaro, che ha siglato la sua doppietta personale. Il sigillo finale è arrivato al 67′, quando Henrikh Mkhitaryan ha calciato verso la porta, il portiere ha respinto e Lautaro ha realizzato la sua tripletta. Con questa vittoria, l’Inter si qualifica direttamente agli ottavi di finale.

Dinamo Zagabria-Milan 2-1: rossoneri sconfitti e costretti ai playoff

Trasferta amara per il Milan, che esce sconfitto 2-1 contro la Dinamo Zagabria. Al 18′, un errore di Matteo Gabbia ha permesso a Martin Baturina di involarsi verso la porta e battere Mike Maignan. Al 39′, i rossoneri sono rimasti in dieci per la doppia ammonizione di Yunus Musah. Nonostante l’inferiorità numerica, al 53′ Christian Pulisic ha trovato il gol del pareggio. Tuttavia, al 60′, la Dinamo è tornata in vantaggio con una rete di Marko Pjaca. Questa sconfitta costringe il Milan a passare dai playoff per continuare il suo percorso in Champions League.

Juventus-Benfica 0-2: bianconeri sconfitti in casa, playoff all’orizzonte

La Juventus ha subito una sconfitta casalinga per 2-0 contro il Benfica. Al 16′, i portoghesi sono passati in vantaggio con Vangelis Pavlidis, che ha finalizzato un assist di Alexander Bah. Nonostante alcuni tentativi di reazione, i bianconeri non sono riusciti a trovare il pareggio. All’80’, il Benfica ha raddoppiato con Orkun Kökçü, su assist di Pavlidis. La Juventus dovrà ora affrontare i playoff per sperare di proseguire nella competizione.

Barcellona-Atalanta 2-2: pareggio combattuto al Camp Nou, playoff per la Dea

L’Atalanta ha ottenuto un prezioso pareggio per 2-2 sul campo del Barcellona. Dopo un primo tempo senza reti, al 47′ i catalani sono passati in vantaggio con Lamine Yamal, servito da Raphinha. La risposta bergamasca è arrivata al 67′ con un potente destro dal limite dell’area di Ederson. Al 72′, il Barcellona è tornato avanti grazie a un colpo di testa di Ronald Araújo. Ma al 79′, l’Atalanta ha trovato il definitivo pareggio con Mario Pašalić, su assist di Marten de Roon. Nonostante la buona prestazione, la Dea dovrà affrontare i playoff per cercare l’accesso agli ottavi.

Sporting Lisbona-Bologna 1-1: i rossoblù salutano la Champions con un pareggio

Già eliminato prima di questa giornata, il Bologna ha chiuso la sua avventura europea con un pareggio per 1-1 in trasferta contro lo Sporting Lisbona. Al 21′, i rossoblù sono passati in vantaggio con un colpo di testa di Tommaso Pobega, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 77′, i padroni di casa hanno trovato il pareggio con Andreas Skov Olsen. Nonostante l’eliminazione, il Bologna esce a testa alta dalla competizione.

Verdetti finali

Inter : Qualificata direttamente agli ottavi di finale.

: Qualificata direttamente agli ottavi di finale. Milan : Accede ai playoff.

: Accede ai playoff. Juventus : Accede ai playoff.

: Accede ai playoff. Atalanta : Accede ai playoff.

: Accede ai playoff. Bologna: Eliminata.

