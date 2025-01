C’è posta per te: terzo appuntamento il 25 gennaio su Canale 5, con ospiti Annalisa e Álvaro Morata

Sabato 25 gennaio, in prima serata su Canale 5, torna l’attesissimo “C’è posta per te”, il people show condotto da Maria De Filippi, che da anni emoziona e coinvolge milioni di telespettatori. Con la sua straordinaria capacità di entrare in sintonia con le persone, Maria accompagnerà il pubblico in un viaggio fatto di storie toccanti, ricongiungimenti inaspettati e sorprese indimenticabili.

Storie di emozioni, speranze e ricongiungimenti

“C’è posta per te” è molto più di un programma televisivo: è un luogo dove si cercano soluzioni a situazioni che sembrano impossibili, dove famiglie si ritrovano, amori interrotti provano a ricominciare, e storie complesse trovano finalmente un lieto fine.

Grazie all’empatia e alla sensibilità di Maria De Filippi, ogni puntata diventa un’occasione per dare voce alle fragilità, ai bisogni e alle emozioni delle persone. Non mancano momenti dedicati alla gratitudine, con sorprese preparate per celebrare legami speciali o dire un “grazie” a qualcuno che ha avuto un impatto significativo nella vita dei protagonisti.

Ospiti della terza puntata

La serata di sabato 25 gennaio vedrà due grandi ospiti pronti a regalare momenti unici e indimenticabili:

Annalisa , artista multiplatino e regina del pop italiano, che incanterà con la sua voce e il suo carisma.

, artista multiplatino e regina del pop italiano, che incanterà con la sua voce e il suo carisma. Álvaro Morata, amatissimo calciatore della nazionale spagnola e attaccante del Milan, che sarà protagonista di una sorpresa emozionante.

La presenza di queste due star aggiungerà un tocco di magia e intensità al programma, rendendo la puntata imperdibile per i fan.

I postini di Maria

A rendere possibile ogni incontro sono i quattro postini, che con le loro biciclette portano gli inviti ai protagonisti delle storie:

Marcello Mordino

Gianfranco Apicerni

Andrea Offredi

Giovanni Vescovo

Grazie al loro lavoro, ogni settimana le storie prendono vita, raggiungendo i cuori di chi le vive e di chi le segue da casa.

Come seguire C’è posta per te

“C’è posta per te” è anche un fenomeno social. È possibile rimanere aggiornati e condividere le emozioni del programma attraverso i seguenti canali ufficiali:

Witty TV : www.wittytv.it/ce-posta-per-te

: www.wittytv.it/ce-posta-per-te Facebook e Instagram : @cepostaperteufficiale

: @cepostaperteufficiale Twitter (X): @CePostaPerTeOff

Con una combinazione di emozioni autentiche, ospiti straordinari e storie avvincenti, la terza puntata promette di essere un nuovo successo per uno degli show più amati della televisione italiana.