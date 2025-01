Casa Sanremo compie 18 anni: un’edizione speciale tra innovazione e tradizione

Casa Sanremo celebra il suo 18° compleanno con un’edizione straordinaria, ricca di eventi, ospiti internazionali e iniziative culturali. Dal 1° al 15 febbraio 2025, la kermesse aprirà le sue porte alla Città di Sanremo, trasformandosi in un vero e proprio hub di intrattenimento, informazione e spettacolo.

Un anniversario speciale: due settimane di eventi

Per festeggiare il traguardo della maggiore età, Casa Sanremo offrirà due settimane di appuntamenti imperdibili, tra talk, format televisivi, incontri con le istituzioni, show musicali e spazi dedicati alla cultura.

Tra le novità di questa edizione spiccano:

Il nuovo spazio Piazza Marconi, dedicato alle radio;

Il piano Underground, che riserverà grandi sorprese;

Il debutto di Casa Sanremo Campus, un ampliamento della Gruppo Eventi Academy ;

; Un focus speciale su legalità e sostenibilità rivolto alle nuove generazioni.

L’obiettivo è quello di creare un punto di aggregazione per professionisti del settore, giornalisti, autorità e ospiti di rilievo internazionale, consolidando il ruolo di Casa Sanremo come cuore pulsante delle attività collaterali al Festival di Sanremo.

.BAZR title sponsor dell’edizione 2025

Il title sponsor di quest’anno è .BAZR, la piattaforma di social commerce che sta rivoluzionando lo shopping online attraverso una combinazione innovativa di live streaming e influencer marketing.

Accanto a .BAZR, anche gli Official Partner contribuiranno al successo dell’evento. Tra questi: Acquirente Unico, Alfaparf, Caffè Borbone, Chateau D’Ax, Gambero Rosso, Grotte di Frasassi, Perini Group, Harley Davidson, Petti, Perrella Network e Sielte.

Le dichiarazioni di Vincenzo Russolillo

Il Presidente di Casa Sanremo, Vincenzo Russolillo, ha dichiarato:

“Siamo felici di festeggiare i 18 anni di Casa Sanremo con un’edizione ancora più ricca e aperta a tutti. Oltre ai tradizionali format televisivi, come ‘L’Italia in Vetrina’ e ‘Buongiorno Sanremo’, introdurremo nuove iniziative, con un’attenzione particolare a temi sociali e solidali.”

Tra le trasmissioni di punta troviamo:

“L’Italia in Vetrina” , condotto dalla giornalista Grazia Serra ;

, condotto dalla giornalista ; “Buongiorno Sanremo” , con Savino Zaba ;

, con ; “NextGen Legality by Nextenne”, un format dedicato alla legalità, condotto da Roberto de Candia e Grazia Serra.

Un palcoscenico per ospiti di rilievo

Grande attesa per il talk NextGen Legality by Nextenne, che vedrà la partecipazione di figure di spicco del mondo della giustizia e dell’informazione, tra cui:

Nicola Gratteri , Procuratore Generale presso il Tribunale di Napoli;

, Procuratore Generale presso il Tribunale di Napoli; Nino Di Matteo , Sostituto Procuratore Direzione Antimafia;

, Sostituto Procuratore Direzione Antimafia; Francesca Nanni , Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Milano;

, Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Milano; Sigfrido Ranucci, conduttore di Report su Rai 3.

Due eventi speciali arricchiranno il programma:

Giovedì 13 febbraio , a cura del Ministero della Salute ;

, a cura del ; Sabato 15 febbraio, in collaborazione con ANAS, sul tema della guida sicura.

Casa Sanremo: un polo culturale e gastronomico

La valorizzazione del territorio e della cultura italiana rimane centrale nell’edizione 2025.

Saranno presenti:

Terre d’Irpinia, Grotte di Frasassi, Regione Liguria, Regione Calabria, Regione Puglia, Regione Basilicata ;

; I Comuni di Barletta, Pellezzano, Sapri, Ruoti, Mercogliano, Montecorvino Pugliano, Centola-Palinuro.

L’enogastronomia sarà protagonista con esperienze immersive curate da Gambero Rosso, mentre per la parte beverage ci sarà la Perrella Academy.

Tra le iniziative più attese, il Festival Art. 21 – L’Eco della Libertà dalle Grotte di Frasassi, che dal 4 al 6 febbraio ospiterà artisti e musicisti di fama internazionale.

Soundies Music Award e grandi premiazioni

Anche per il 2025, il Soundies Music Award premierà il miglior videoclip tra quelli prodotti per le canzoni in gara al Festival di Sanremo.

Tra i riconoscimenti più attesi:

Premio alla Carriera a Vittorio Storaro , direttore della fotografia e vincitore di tre Premi Oscar;

a , direttore della fotografia e vincitore di tre Premi Oscar; Premio Eccellenza Italiana a Ezio Nannipieri, Direttore Artistico di Musicultura.

Innovazione e nuove opportunità

Casa Sanremo 2025 si evolve con nuovi spazi e iniziative:

Casa Sanremo Underground , che ospiterà la nuova area Piazza Marconi;

, che ospiterà la nuova area Piazza Marconi; Live Box , uno spazio per giovani talenti musicali, diretto dal M° Ciro Barbato ;

, uno spazio per giovani talenti musicali, diretto dal ; Performer , un palco dedicato all’arte in tutte le sue forme, con la direzione artistica del M° Ermanno Croce ;

, un palco dedicato all’arte in tutte le sue forme, con la direzione artistica del ; The Club, una vetrina per DJ e dance singer, gestita da Davide Vignes.

Il primo store ufficiale di Casa Sanremo

Per la prima volta, Casa Sanremo e il Festival di Sanremo avranno il loro store ufficiale grazie alla collaborazione con KeyStart23. I punti vendita saranno tre: due all’interno di Casa Sanremo e uno in Piazza Colombo, con la possibilità di acquistare anche online.