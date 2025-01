Calciomercato Roma, le ultime novità

Il mercato della Roma subisce una battuta d’arresto inaspettata con il mancato trasferimento del portiere australiano Mathew Ryan al Lens, dopo il fallimento delle visite mediche per un problema al ginocchio. Questa situazione, che avrebbe dovuto fruttare €800.000 alla Roma, ha costretto la società giallorossa a rivedere le proprie strategie.

In effetti, il calciomercato dei giallorossi si sta muovendo su diversi fronti contemporaneamente. Da un lato, la società sta trattando con l’Ajax per Devyne Rensch, con una valutazione tra i 5 e i 6 milioni di euro, sebbene il club olandese abbia bloccato il trasferimento fino al 30 gennaio. Dall’altro lato, l’Inter ha chiesto alla Roma di attendere per quanto riguarda Frattesi, il cui cartellino è valutato 45 milioni di euro. Nel frattempo, la società sta monitorando attentamente le situazioni di Beto e Kalimuendo, entrambi valutati intorno ai 20 milioni di euro, mentre procede spedita la trattativa per Gollini come sostituto di Ryan.

Gollini (depositphotos)

Ultime trattative del calciomercato Roma

Le trattative del mercato roma procedono su più fronti, con sviluppi significativi nelle ultime ore. La società giallorossa sta definendo diversi movimenti cruciali per rinforzare la squadra.

La situazione Ryan-Gollini

La Roma ha raggiunto un accordo per la cessione di Matthew Ryan al Lens per una cifra intorno agli 800.000 euro. Nel frattempo, Pierluigi Gollini è pronto a interrompere il prestito al Genoa per unirsi alla Roma con un contratto fino al 2027. L’accordo con l’Atalanta, proprietaria del cartellino, è già stato definito.

L’affare Rensch con l’Ajax

L’accordo tra Roma e Ajax per Devyne Rensch è stato completato questa mattina. Il trasferimento del terzino olandese prevede:

Costo dell’operazione tra 5-6 milioni di euro

Trasferimento a titolo definitivo

Percentuale sulla futura rivendita

Tuttavia, l’allenatore dell’Ajax Farioli ha espresso il desiderio di trattenere Rensch fino al termine della stagione.

Il possibile ritorno di Frattesi

Davide Frattesi ha manifestato apertura per un ritorno alla Roma. Inoltre, il suo entourage ha segnalato ai giallorossi la disponibilità immediata del giocatore. L’Inter, però, mantiene una posizione ferma: non intende cedere il centrocampista nel mercato invernale e valuta il giocatore non meno di 40 milioni di euro. Nel frattempo, il giocatore cerca maggiore spazio in vista dei Mondiali 2026.

Risparmi sul monte ingaggi

La Roma ha avviato un piano di riduzione significativa delle spese. In particolare, il club ha già realizzato risparmi considerevoli attraverso diverse operazioni:

€19,3 milioni dalle partenze di Spinazzola e Rui Patricio

€37,2 milioni dal mancato rinnovo dei prestiti di sei giocatori

€9,6 milioni dalle cessioni di Aouar e Belotti

Il monte ingaggi attuale ammonta a €104 milioni, il terzo più alto in Serie A. Tuttavia, attraverso queste operazioni in uscita, la società prevede di risparmiare complessivamente oltre €70,6 milioni. Nel frattempo, il cambio in panchina da Mourinho a De Rossi ha permesso un ulteriore risparmio di €4,5 milioni.

Impatto delle nuove operazioni

I nuovi arrivi nel mercato roma stanno ridefinendo l’assetto tecnico e finanziario della squadra. Le recenti operazioni mostrano un chiaro cambio di direzione nella strategia del club.

Conclusione

Le strategie del calciomercato Roma riflettono certamente una fase di trasformazione significativa per il club giallorosso. Nonostante le limitazioni finanziarie imposte dall’UEFA, la società dimostra grande abilità nella gestione delle risorse disponibili. La mancata cessione di Ryan al Lens rappresenta solo una piccola battuta d’arresto in un progetto più ampio di ristrutturazione.

Gli obiettivi principali della Roma rimangono chiari: rafforzare la squadra mantenendo l’equilibrio finanziario. Quindi, mentre le trattative per giocatori come Rensch e Frattesi proseguono, la società lavora attivamente per ridurre il monte ingaggi attraverso cessioni strategiche. Le nuove acquisizioni, insieme al cambio in panchina con l’arrivo di De Rossi, suggeriscono un approccio più sostenibile al mercato.

La Roma del futuro si delinea come una squadra più giovane e dinamica, costruita su basi economiche solide. Tuttavia, il successo di questa strategia dipenderà dalla capacità della società di completare le operazioni pianificate entro le scadenze previste, mantenendo sempre l’obiettivo della qualificazione Champions come priorità assoluta.

Fonte immagine: https://depositphotos.com/it/