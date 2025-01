Cagliari travolge il Lecce 4-1: rimonta e poker dei rossoblù alla Unipol Domus

Il Cagliari ha ottenuto una vittoria schiacciante contro il Lecce, imponendosi per 4-1 alla Unipol Domus. Dopo essere passati in svantaggio nel primo tempo, i sardi hanno ribaltato il risultato nella ripresa, grazie a una prestazione convincente e a cambi tattici efficaci.

Primo Tempo: Lecce Avanti con Pierotti

La partita è iniziata con entrambe le squadre attente a non scoprirsi troppo. Al 42°, il Lecce ha trovato il vantaggio con Santiago Pierotti, che ha sfruttato una disattenzione difensiva del Cagliari per insaccare con un preciso tiro dal limite dell’area. I padroni di casa hanno tentato una reazione immediata, ma senza successo, chiudendo il primo tempo sotto di un gol.

Secondo Tempo: Rimonta e Dominio del Cagliari

Nella ripresa, l’allenatore del Cagliari, Davide Nicola, ha operato alcuni cambi decisivi, inserendo Gianluca Gaetano, Alessandro Deiola e Răzvan Marin al 54°. Queste mosse hanno dato nuova linfa alla squadra, che al 60° ha trovato il pareggio proprio con Gaetano, servito da un pregevole tacco di Deiola. Pochi minuti dopo, al 66°, è arrivato il sorpasso: sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Marin, Sebastiano Luperto ha insaccato di testa per il 2-1.

Espulsione di Rebic e Gol della Sicurezza

Al 73°, il Lecce è rimasto in dieci uomini per l’espulsione di Ante Rebic, sanzionato con un cartellino rosso diretto dopo un intervento pericoloso su Mina. In superiorità numerica, il Cagliari ha dilagato: all’80°, Nadir Zortea ha segnato il 3-1, finalizzando un cross dalla sinistra di Tommaso Augello. All’83°, è stato Adam Obert a chiudere definitivamente i conti, siglando il 4-1 su assist di Marin.

Implicazioni di Classifica

Con questa vittoria, il Cagliari compie un significativo passo avanti verso la salvezza, scavalcando proprio il Lecce in classifica. I rossoblù si portano a 21 punti, mentre i salentini restano fermi a 20. La prestazione odierna evidenzia la capacità del Cagliari di reagire alle difficoltà e di sfruttare al meglio le situazioni favorevoli, come l’inferiorità numerica degli avversari.

Prossimi Impegni

Nel prossimo turno di Serie A, il Cagliari affronterà in trasferta il Genoa, mentre il Lecce ospiterà il Bologna. Entrambe le squadre cercheranno di ottenere punti preziosi per i rispettivi obiettivi stagionali.