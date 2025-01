Cagliari-Lecce e Parma-Venezia: probabili formazioni, orari e dove vedere le dirette

Oggi, domenica 19 gennaio 2025, si disputeranno due importanti incontri della 21ª giornata di Serie A: Cagliari-Lecce e Parma-Venezia. Entrambe le partite sono fondamentali per le squadre coinvolte nella lotta per la salvezza.

Cagliari vs Lecce

Data e ora: 19 gennaio 2025, ore 15:00

19 gennaio 2025, ore 15:00 Stadio: Unipol Domus, Cagliari

Unipol Domus, Cagliari Dove vederla: Diretta esclusiva su DAZN, disponibile anche sul canale 214 del satellite di Sky.

Situazione delle squadre:

Il Cagliari, attualmente terzultimo in classifica con 18 punti, cerca una vittoria per uscire dalla zona retrocessione. Il Lecce, tredicesimo con 20 punti, punta a consolidare la propria posizione dopo il successo esterno contro l’Empoli.

Probabili formazioni:

Cagliari (4-2-3-1): Portiere: Caprile Difensori: Zappa, Mina, Luperto, Obert Centrocampisti: Makoumbou, Adopo Trequartisti: Zortea, Gaetano, Felici Attaccante: Piccoli Allenatore: Nicola Assenti: Luvumbo (da valutare), Ciocci (rientra alla 26ª)

Lecce (4-3-3): Portiere: Falcone Difensori: Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu Centrocampisti: Coulibaly, Pierret, Helgason Attaccanti: Pierotti, Krstovic, Morente Allenatore: Giampaolo Assenti: Banda (rientra alla 29ª), Berisha (rientra alla 21ª), Gaspar (rientra alla 25ª), Rafia (rientra alla 30ª), Gallo (rientra alla 24ª)



Parma vs Venezia

Data e ora: 19 gennaio 2025, ore 15:00

19 gennaio 2025, ore 15:00 Stadio: Ennio Tardini, Parma

Ennio Tardini, Parma Dove vederla: Diretta esclusiva su DAZN.

Situazione delle squadre:

Il Parma, quindicesimo con 19 punti, cerca di allontanarsi dalla zona retrocessione. Il Venezia, penultimo con 14 punti, ha bisogno di punti per risalire la classifica.

Probabili formazioni:

Parma (4-3-3): Portiere: Chichizola Difensori: Coulibaly, Osorio, Cobbaut, Ansaldi Centrocampisti: Estevez, Bernabé, Sohm Attaccanti: Man, Bonny, Mihaila Allenatore: Pecchia

Venezia (4-3-1-2): Portiere: Joronen Difensori: Zampano, Ceppitelli, Modolo, Haps Centrocampisti: Tessmann, Andersen, Busio Trequartista: Cuisance Attaccanti: Pohjanpalo, Johnsen Allenatore: Vanoli



Arbitri degli incontri:

Cagliari-Lecce: Arbitro: Da designare VAR: Da designare

Parma-Venezia: Arbitro: Francesco Fourneau VAR: Francesco Meraviglia



Informazioni per i tifosi:

Cagliari-Lecce: I cancelli dell’Unipol Domus apriranno alle ore 13:00. Si consiglia di arrivare con anticipo e di utilizzare i mezzi pubblici.

Parma-Venezia: I cancelli dello Stadio Ennio Tardini apriranno alle ore 13:00. Si raccomanda l’uso dei mezzi pubblici per raggiungere lo stadio.



Queste sfide rappresentano momenti cruciali per le squadre coinvolte nella lotta per la salvezza. I tifosi potranno seguire entrambe le partite in diretta su DAZN.