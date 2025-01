“Buongiorno Benessere” torna il 1 febbraio su Rai 1: salute, alimentazione e rimedi naturali

Sabato 1 febbraio alle 10:30 su Rai 1, torna l’appuntamento con Buongiorno Benessere, il programma condotto da Vira Carbone, che porta nelle case degli italiani consigli utili per una vita più sana e consapevole. La puntata sarà ricca di approfondimenti su salute, alimentazione e prevenzione, con il contributo di esperti di fama nazionale.

Come contrastare il gas addominale

Uno dei problemi più diffusi e spesso sottovalutati è il gas addominale. Il Professor Antonio Moschetta, ordinario di Medicina Interna all’Università di Bari, illustrerà strategie alimentari e abitudini quotidiane per contrastare questo disturbo, migliorando il benessere intestinale.

Come riconoscere la freschezza di cibi essenziali

A seguire, il Professor Luciano Atzori, esperto in igiene e sicurezza alimentare, guiderà il pubblico su come riconoscere la freschezza di uova, carne e pesce, riducendo sprechi e garantendo un’alimentazione più sicura.

Pressione arteriosa: prevenzione e controllo

Un altro tema di grande rilevanza è la pressione arteriosa, un parametro fondamentale per la salute del cuore. Il Professor Antonio Rebuzzi, docente di Cardiologia all’Università Cattolica di Roma, parlerà dei rischi legati all’ipertensione e delle migliori strategie per tenerla sotto controllo.

Rimedi naturali per digestione e benessere

Sempre più persone si affidano a rimedi naturali per migliorare la digestione e il benessere generale. La nutrizionista e ricercatrice Debora Rasio spiegherà le proprietà benefiche di tisane ed erbe, utili per sgonfiarsi e favorire la digestione in modo naturale ed efficace.

Come riconoscere e affrontare le allergie

Con l’arrivo delle stagioni più calde, le reazioni allergiche possono diventare un problema serio. Il Professor Enrico Marco Heffler, direttore di Medicina Personalizzata, Asma e Allergie dell’IRCCS Humanitas Research Hospital, fornirà strumenti per individuare e affrontare tempestivamente le allergie, migliorando la qualità della vita.

Le nuove frontiere della ricerca sull’Alzheimer

L’Alzheimer è una patologia in continua crescita e la ricerca scientifica sta facendo passi avanti per contrastarla. Il Professor Giulio Maira, presidente della Fondazione Atena Onlus, illustrerà le più recenti scoperte scientifiche e strategie di prevenzione, per affrontare al meglio questa malattia neurodegenerativa.

Consigli per affrontare la menopausa con serenità

Infine, spazio a un tema di grande importanza per il benessere femminile: la menopausa. La Professoressa Alessandra Graziottin, docente presso il Dipartimento di Ostetricia e Ginecologia dell’Università di Verona, offrirà consigli pratici su come gestire questa fase della vita con serenità e benessere, affrontando sia gli aspetti fisici che quelli emotivi.

Con un mix di scienza, prevenzione e benessere naturale, la puntata di Buongiorno Benessere del 1 febbraio si preannuncia imperdibile per chi desidera migliorare la propria salute con informazioni autorevoli e consigli pratici.