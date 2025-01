Buongiorno benessere: il 25 gennaio su Rai 1 focus su salute, alimentazione e prevenzione

Sabato 25 gennaio, alle ore 10.30, su Rai 1, torna “Buongiorno Benessere”, il programma condotto da Vira Carbone dedicato alla salute, al benessere e alla prevenzione. Anche questa puntata offre un ricco calendario di interventi con esperti di altissimo livello pronti a informare e sensibilizzare il pubblico su tematiche di grande rilevanza.

Focus iniziale: la polmonite

La puntata si apre con un approfondimento sulla polmonite, a cura del professor Giovanni Galluccio, docente presso la Scuola di Specializzazione in Pneumologia della Sapienza Università di Roma. Un tema centrale per comprendere i rischi, i sintomi e le strategie di prevenzione di una patologia ancora troppo spesso sottovalutata.

Le notizie di salute e medicina con Matteo Bassetti

Il professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, commenterà le principali notizie della settimana legate a salute e medicina. Uno spazio per fare chiarezza su temi di attualità, con un approccio scientifico e accessibile al pubblico.

I benefici della dieta mediterranea e della pasta

A seguire, il professor Giorgio Calabrese, noto nutrizionista, illustrerà i benefici del consumo di pasta nell’ambito della dieta mediterranea. Con dati scientifici alla mano, sarà l’occasione per sfatare falsi miti e sottolineare l’importanza di una corretta alimentazione per mantenersi in salute.

Fibromialgia: un tema spesso trascurato

La fibromialgia, una patologia ancora poco conosciuta ma estremamente invalidante, sarà trattata dal professor Giovanni Minisola, reumatologo e direttore scientifico della Fondazione San Camillo Forlanini di Roma. Un approfondimento per far luce sui sintomi e sulle possibili terapie.

Primo soccorso oculistico e salute dei piedi

Tra gli altri temi della puntata:

Occhio secco : il professor Domenico Schiano Lomoriello , responsabile dell’U.O. Cornea presso l’ Irccs Fondazione Bietti , offrirà consigli di primo soccorso oculistico per questa problematica sempre più comune.

: il professor , responsabile dell’U.O. Cornea presso l’ , offrirà consigli di per questa problematica sempre più comune. Dolori ai piedi: il professor Cesare Faldini, direttore della Clinica Ortopedica dell’Istituto Rizzoli di Bologna, spiegherà come affrontare e prevenire i disturbi più diffusi legati alla salute del piede.

Patologie della tiroide e cura della persona

Un altro tema di grande rilevanza sarà affrontato dal professor Rocco Bellantone, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, che parlerà delle patologie della tiroide, offrendo consigli utili per la prevenzione e la diagnosi precoce.

A chiudere la puntata, uno spazio dedicato alla cura della persona. La dottoressa Fiorella Donati, specialista in medicina plastica e ricostruttiva, spiegherà come migliorare l’aspetto estetico senza ricorrere a interventi invasivi, con soluzioni semplici e pratiche per sentirsi meglio con sé stessi.